Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, venerdì 22 marzo 2024: i simboli vincenti

Il weekend è in arrivo, ma prima di accoglierlo è il momento di una nuova estrazione del Simbolotto, il concorso abbinato al Lotto, che va in scena oggi, venerdì 22 marzo 2024. La speranza è quella di farsi un regalo in vista della Pasqua, ormai imminente. Il massimo premio in palio in questo caso ammonta a 10.000 euro. Per aggiudicarselo è necessario giocare una schedina sulla ruota di Firenze e scoprire qual è la cinquina di simboli che vengono ad essa casualmente assegnati. Se questi corrispondono a quelli sorteggiati dall’urna, possiamo festeggiare.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 22 marzo 2024: i numeri vincenti, le quote e il Jackpot

È importante ricordare quindi che non è possibile scegliere i cinque simboli della propria giocata. Anche se i più appassionati sapranno quali sono quelli a disposizione e incroceranno le dita per ricevere i propri preferiti. Non è sicuramente semplice indovinare l’estrazione nella sua completezza, ma tentar non nuoce. Il costo minimo d’altronde è di un solo euro. Inoltre, in palio ci sono i premi minori, che vanno da 2 euro a 50 euro.

Lotto e Superenalotto: i numeri vincenti/ Estrazione di oggi e 10eLotto, oggi, Giovedì 21 Marzo 2024

LE STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO: RITARDATARI E FREQUENTI

In vista della estrazione del Simbolotto di oggi, venerdì 22 marzo 2024, possiamo andare a vedere quelle che sono le statistiche di questo concorso abbinato al Lotto, che può celare non poche sorprese. In particolare, scopriamo come sono cambiate dopo l’ultima cinquina, che ha visto protagonisti Luna (6), Elica (33), Prigione (44), Amo (23), Uccello (35).

Una estrazione che ha confermato l’andamento della classifica dei frequenti. Essa vede in testa il Cerino (18) con 101 apparizioni. Dietro ci sono ancora il Diamante (29) a quota 99 e l’Elica (33) a quota 99. La classifica dei ritardatari invece ha in testa La Culla (9) con 35 assenze, inseguita da La Festa a quota 34. A chiudere il podio, ben distante, è La Sfortuna (17), assente da 29 estrazioni. Chissà se e come cambieranno le statistiche del concorso con la cinquina di oggi.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 21 Marzo 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA