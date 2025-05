Eccoli, i cinque simboli vincenti del Simbolotto di oggi: adesso potete confrontarli con quelli della vostra schedina, prendete fiato, controllate bene e… buona fortuna! Con due simboli già si festeggia, ma se ne avete azzeccati tre, quattro o tutti e cinque, allora il premio sale e anche l’emozione e se la cinquina è completa, tenetevi forte: potrebbe essere il vostro giorno fortunato! E ricordate: le vincite arrivano in automatico, senza dover fare nulla in più, il Simbolotto – in fondo – è questo, una chance extra tutta da gustare, fatta di simboli curiosi, premi generosi e quella sensazione unica che arriva quando i sogni iniziano a somigliare alla realtà.

Simbolotto: come giocare, premi e regole

Allora, avete centrato la combinazione vincente del Simbolotto di questa sera? Anche solo due simboli possono regalarvi un sorriso, mentre se siete riusciti a centrarli tutti e cinque potete già iniziare a sognare in grande e non dimenticate che le vincite del Simbolotto sono indipendenti da quelle del Lotto: potete vincere anche se la vostra combinazione principale non ha portato nulla.

Ma il bello arriva quando colpite su entrambi i fronti: in quel caso, doppia soddisfazione e magari anche una cena da festeggiamento ci scappa, ma restate qui con noi, per scoprire anche i anche i numeri ufficiali del Lotto, Superenalotto e 10eLotto; per ora, incrociate le dita e godetevi la vostra cinquina fortunata.

Per chi è alle prime armi o ha ancora qualche dubbio, facciamo un ripasso su come funziona il Simbolotto: si tratta di un gioco gratuito abbinato al Lotto che partecipa automaticamente alla vostra giocata se selezionate la ruota giusta – quella del mese, che a maggio è appunto Milano – e il sistema vi assegna cinque simboli casuali su un totale di 45, presi da un mix di Smorfia napoletana e moderna (non potete sceglierli voi, ma sono chiaramente indicati sullo scontrino).

Quando scocca l’ora dell’estrazione del Lotto, vengono pescati anche i cinque simboli vincenti del Simbolotto, se coincidono con quelli sul vostro biglietto, avete vinto: le vincite partono da 1€ per 2 simboli azzeccati, 5€ con 3 simboli, 50€ con 4 e ben 10.000€ se li prendete tutti e cinque.

Il Simbolotto è veloce, divertente e gratuito, nessuna puntata extra, solo un pizzico di fortuna in più collegata alla vostra giocata del Lotto, un’occasione in più per sorridere alle 20:00; non vi resta che controllare bene i simboli assegnati sullo scontrino, incrociare le dita e sperare che la Dea Bendata oggi abbia deciso di bussare proprio alla vostra porta.