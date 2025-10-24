Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di venerdì 24 ottobre 2025: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi previsti

Si riducono sempre di più le giornate del Simbolotto dedicate alla nostra splendida Capitale con un nuovo concorso che questa sera tornerà (o, almeno, si spera) a regalare tantissimi ottimi premi ad alcuni – certamente i più fortunati – tra i giocatori che in queste ore pomeridiane compileranno le loro schedine; mentre al contempo si terrà anche il consueto appuntamento che vede protagonista il Lotto e che potrebbe averete tante altre sorprese per quegli stessi giocatori!

Anche se molti lo sapranno, per altri potrebbe essere comodo e utile scoprire che a questo gioco unico nel suo genere – appunto, il Simbolotto – si può partecipare in un solo modo, ovvero passando prima di tutto da una giocata nel Lotto: come accennavamo prima, l’attenzione dovrete porta sulla ruota di Roma, fermo restando che ogni mese la città cambia e che potrete facilmente orientarvi guardando a quale delle undici ruote è abbinata una piccola “S” stilizzata.

Giocare al Lotto, d’altra parte, è semplicissimo perché – esattamente come in tutti gli altri giochi – dovrete limitarvi a scegliere alcuni numeri (precisamente tra 1 e 10), la tipologia di combinazione che volete provare a indovinare e – naturalmente – la ruota: per il Simbolotto è fondamentale (lo ripetiamo!) che scegliate quella di Roma, ma al contempo potrete anche aggiungerne anche altre senza nessun limite!

OGGI, 24 OTTOBRE 2025, UN NUOVO APPUNTAMENTO CON IL SIMBOLOTTO: LE SEMPLICISSIME REGOLE PER PARTECIPARE

Oltre a questo sistema di gioco del Simbolotto basato sulle giocate nel Lotto, particolarmente interessante da ricordare a tutti voi potenziali vincitori è che la scommessa per entrambi i concorsi sarà unica: si farà, infatti, fede a quanto deciderete di puntare nel solo concorso lottifero senza chiedervi alcuna aggiunta per ottenere anche una giocata simbolottifera!

La conseguenza ovvia – che vale la pena ripetere sempre a chiarissime lettere – è che per giocare al Lotto e (al contempo) al Simbolotto potrete spendere anche un solo euro garantendovi, così, con una spesa esigua l’ottima possibilità di aggiudicarvi due fantastici premi!