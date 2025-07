Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di venerdì 25 luglio 2025: scopriamo i numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi e tutte le regole

Mancano solamente più quattro concorsi per chiudere questo mese del Simbolotto con la giornata di oggi – ovviamente, altrimenti non saremmo qui a scrivere queste righe e voi non le stareste leggendo – che ci regalerà proprio il quartultimo, con i consueti premi che potrebbero finire nelle vostre tasche nel caso in cui la Dea Bendata decida si apporre la sua ricca mano sulla vostra testa; mentre per ora tutto ciò che dovrete fare è attendere pazientemente che i simboli di oggi vengano estratti.

Sempre utile è anche ricordare che giocare al Simbolotto è facilissimo perché per tutti voi deciderete di giocare al Lotto e – in particolare – alla ruota Nazionale una qualsiasi combinazione di numeri che ritenete possano essere vincenti, riceverete in automatico anche un ticket per partecipare a quest’altro concorso: i premi complessivi in palio sono quattro, partendo da quello che vale un minimo di 10mila euro (ancora da moltiplicare per il valore della vostra scommessa lottifera) e arrivando fino a quello che ne vale appena 1, o comunque il valore della vostra puntata!

QUAND’È L’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO: TUTTI GLI ORARI E COME SEGUIRLA IN DIRETTA

Giusto per non lasciare mai nulla di imprecisato, ci teniamo – e lo facciamo spesso, per non dire sempre – che l’estrazione del Simbolotto si terrà qualche minuto prima delle ore 21: nell’effettivo l’apertura delle estrazioni è fissata per le 20, ma a differenza di molti altri colleghi (come per esempio il Superenalotto, che oggi avrà il suo consueto concorso), prima che arrivi il suo turno si dovrà attendere che il Lotto chiuda il suo personalissimo viaggio tra le 11 ruote nazionali.

Solo al termine di tutte le estrazioni lottiferi, in diretta dalla sala estrattiva Belli di Roma, infatti, si terrà anche il sorteggio del Simbolotto al quale presenzieremo noi de ilSussidiario.net per permettere a tutti voi carissimi lettori di scoprire i simbolini senza che dobbiate sacrificare un’ora della vostra serata libera, l’ultima prima del meritato riposo del weekend!