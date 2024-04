Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 26 aprile 2024: i simboli vincenti

Dopo il primo appuntamento di martedì scorso siamo sicuri che moltissimi tra voi cari lettori (e sfidanti della Dea Bendata della fortuna!) ci sarete rimasti un pochino male dopo aver scoperto che ieri l’estrazione del Simbolotto (ma anche tutte le altre associate al Lotto) non si è tenuta: la buona notizia, però, è che l’appuntamento è stato solamente spostato al prossimo lunedì, mentre oggi e domani tutto procederà come da tradizione!

A chi tra voi non sapesse di cosa stiamo parlando, ricordiamo che il Simbolotto è un piccolo (e sicuramente simpatico con i suoi colorati simboli) gioco secondario che segue il Lotto e regala premi extra compresi tra il singolo euro (un premio di consolazione) e un massimo di 10mila. Qual è la particolarità di questo gioco rispetto agli altri? È presto detto: si tratta di un concorso completamente gratuito, per il quale non dovrete fare assolutamente nulla, neppure scegliere i vostri simbolini preferiti, ma solo sedervi, aspettare e godervi l’eventuale premio che vincerete nel Simbolotto!

COME FUNZIONA IL SIMBOLOTTO: LA SCOMMESSA È GRATUITA E AUTOMATICA

Facciamo un passo indietro, perché tra gratuito ed automatico potremmo avervi confusi più di quanto già non lo foste, ma vi assicuriamo che è tutto veramente semplicissimo! Per cercare di accaparrarvi un premio nel Simbolotto, l’unica cosa che dovrete fare (lo ripetiamo: senza nessuna spesa extra) è scommettere sulla ruota “S” del Lotto: per pochi giorni sarà ancora quella di Genova, ma quando il calendario segnerà l’arrivo di maggio, diventerà quella di Milano.

Piazzata la vostra scommessa, non appena la ricevitoria Sisal (o il sito, nel caso siate tecnologici e preferita giocare seduti sul divano di casa) vi restituirà la schedina sul fondo noterete 5 simboli: quella è la vostra cinquina per partecipare al Simbolotto, che dovrete poi confrontare (dopo le 20) con quella protagonista dell’estrazione. Indovinandoli tutti e cinque (e poco importa l’ordine di estrazione) vincerete i promessi 10mila euro, ma vi basteranno anche solo 2 numeri per portarvi a casa qualcosina: la seconda (o terza) buona notizia è che non è necessario vincere nulla nel Lotto per portarsi a casa il bottino del Simbolotto!

