Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di venerdì 26 settembre 2025. I numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi

Con il Simbolotto del quale tra pochissimi righe scopriremo i risultati, potremo dire ufficialmente e definitivamente conclusa questa ennesima serata di estrazioni e premi, archiviando tutte quelle schedine che (purtroppo) non si sono rivelate vincenti e mettendo da parte per la riscossione tutte quelle altre che, invece, nascondono un ricchissimo premio; con la nostra speranza che a tutti voi carissimi lettori spetterà questa seconda alternativa!

Proprio per incassare è importante che teniate a mente che dovrete conservare con cura fino all’ultimo la vostra schedina che andrà, poi, presentata nella ricevitoria che vi consegnerà il vostro premio; mentre ora, eccovi tutti i numeri e i simboli vincenti di oggi del Simbolotto: Ombrello (28), Uccello (35), Risata (19), Piano (37), Rana (13).

Con l’appuntamento di oggi del Lotto tornerà, fedelmente al suo fianco, anche il concorso del Simbolotto che grazie ai suoi colorati e simpatici simboli potrebbe permettervi di vincere un qualche interessante bottino, senza sforzi e – soprattutto – senza che dobbiate sobbarcarvi costi aggiuntivi oltre a quelli che avrete normalmente speso per partecipare al concorso lottifero: un’occasione, insomma, che non dovreste farvi scappare, specialmente se foste soliti tentare la fortuna con il Lotto, aggiungendo facilmente anche il Simbolotto alla vostra schedina!

Partendo proprio da qui, infatti, ci teniamo a ricordarvi che giocare al Simbolotto è veramente facilissimo e automatico, a patto che sappiate esattamente come fare per giocare al Lotto: in caso contrario, vi invitiamo a recuperare le semplicissime regole sul sito ufficiale del concorso (ma basterà scegliere dei numeri, l’eventuale “sorte” su cui desiderate scommettere e inserire tutto nell’apposita schedina); mentre se sapeste già tutto, ci basa ricordarvi che per oggi la ruota che dovrete scegliere è quella di Palermo!

LE POCHE E SEMPLICISSIME REGOLE DEL SIMBOLOTTO: COME FUNZIONA IL GIOCO GRATUITO E AUTOMATICO

Di fatto, piazzata la vostre scommessa nel Lotto scegliendo la ruota di Palermo vi sarà data in automatico anche la possibilità di partecipare al Simbolotto: nel caso in cui giochiate autonomamente utilizzando i siti delle agenzie di scommesse è probabile che troverete una casella da spuntare per aggiungere anche questa giocata; mentre giocando di persona vi basterà – sempre che non vi venga esplicitamente chiesto – comunicare la vostra intenzione di partecipare a questo simpatico concorso!

Sputata la casellina o comunicata la volontà di giocare al Simbolotto, avrete concluso ciò che il regolamento vi chiede di fare: la combinazione di simboli (con gli associati numeri!) verrà scelta per voi dal sistema sorteggiando casualmente cinque simbolotti tra i 45 disponibili e potrete consultarla facilmente controllando l’ultima parte in fondo della vostra schedina del Lotto; da tenere a mente e controllare in serata per sapere se avete vinto uno dei tanti premi in palio!