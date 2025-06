Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di oggi: scopri la combinazione vincente del 27 giugno sulla ruota Napoli e come funziona il gioco

Ora che avete sotto gli occhi i simboli vincenti, potete finalmente scoprire se siete tra i fortunati della serata e se per caso siete nuovi del Simbolotto, o se semplicemente volete rinfrescarvi la memoria, ecco come funziona tutto: ogni volta che si gioca una schedina del Lotto sulla ruota in promozione – che a giugno è appunto Napoli – il sistema vi assegna automaticamente cinque simboli casuali senza alcun costo aggiuntivo, che compariranno sulla vostra ricevuta e che potrete confrontare con quelli estratti alle 20, subito dopo l’estrazione del Lotto tradizionale.

E’ un gioco parallelo, colorato e intuitivo, pensato proprio per aggiungere un pizzico di leggerezza e un’altra possibilità di vincita con una sola giocata: se indovinate 2 simboli vincenti, portate a casa 1 euro, con 3 simboli ne vincete 5, con 4 si sale a 50 e se fate 5 il premio sale a 10.000 euro, tutto questo senza che dobbiate fare nulla di più che una semplice giocata al Lotto.

Simbolotto e regole del gioco: premi, probabilità e dritte per vivere ogni estrazione con la giusta dose di leggerezza e curiosità

Il Simbolotto ha dalla sua un fascino tutto particolare – sarà perché ogni simbolo ha una sua storia, sarà che ognuno di noi si affeziona ai propri numeri e li aspetta con la speranza di ritrovarli tra quelli usciti – ma è innegabile che questo gioco riesce a mettere insieme semplicità e sorpresa in un modo che pochi altri giochi lottiferi sanno fare – il funzionamento è lineare: subito dopo l’estrazione del Lotto, si svolge quella del Simbolotto, sempre dalla sede centrale di Roma, con l’urna elettronica che mescola e sceglie cinque sfere tra le 45 disponibili, ognuna associata a un numero e a un simbolo unico.

Non serve selezionare nulla, il sistema lo fa per voi al momento della giocata sulla ruota del mese e la bellezza sta proprio qui: anche se non centrassi neanche un numero sulla schedina del Lotto, potresti comunque portarti a casa una bella soddisfazione grazie ai simboli, il tutto è stampato sulla ricevuta ed è possibile controllare le combinazioni vincenti non solo sul sito ufficiale ma anche in ricevitoria, oppure semplicemente qui da noi, in questo spazio dedicato proprio al Simbolotto.

Le probabilità? Abbastanza generose per essere un gioco istantaneo – la cinquina perfetta (5 simboli su 5) ha una probabilità di 1 su 1.221.759, ma già con 2 simboli indovinati la possibilità è di 1 su 12, quindi alla portata di molti – e comunque, con premi che si adattano anche all’importo della giocata, c’è sempre una soddisfazione in agguato, anche piccola, che rende tutto più divertente.

Un consiglio? giocate con leggerezza, come se fosse un rituale della sera – perché in fondo, il Simbolotto è un gioco pensato per aggiungere brio alla settimana, con quei disegnini familiari che fanno sorridere anche se non si vince – e se poi vi capita il diamante, la mela o la risata, magari è solo un segno che il prossimo giro potrebbe essere quello giusto, perché si sa, ogni simbolo porta con sé un significato, e anche solo scoprirli tutti è già un piccolo viaggio tra fortuna, smorfia napoletana e immaginazione.