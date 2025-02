È l’ultimissima occasione dell’anno in cui si potrà giocare al Simbolotto unitamente alla ruota del Lotto di Cagliai visto che proprio oggi – ovviamente venerdì 28 febbraio 2025 – ci prepariamo a dire addio a questo mese dell’anno, partendo (almeno figurativamente, per quanto riguarda i concorsi e le estrazioni!) alla volta di Firenze dove rimarremo in pianta stabile per tutta la durata del mese di marzo: di fatto in realtà non cambierà praticamente nulla, dato che le regole e i bottini del Simbolotto rimarranno del tutto identiche a quelle che valgono ancora oggi – fuorché ovviamente per la ruota promozionale -, ma per tutti i sardi potrebbe rivelarsi un’occasione imperdibile per segnare una doppia vincita grazie all’ultimo concorso di febbraio!

Come avrete abbondantemente capito anche nel caso in cui non siate soliti partecipare al Simbolotto, per oggi il regolamento vi invita a giocare ancora una volta sulla ruota di Cagliari, sempre e comunque scegliendo i vostri numeri lottiferi, la tipologia di puntata e l’entità economica della scommessa: fatto questo ed ottenuta la vostra cinquina di simbolotti coloratissimi e sempre divertenti, non vi resterà altro da fare che incrociare le dita ed attendere pazientemente che – grosso modo qualche minuto dopo le ore 20:00 – si apra e concluda il viaggio nazionale del Lotto che ci consegnerà anche i simboli vincenti di quest’altro gioco!

TUTTI I PREMI VINTI FINO AD OGGI NEL SIMBOLOTTO: NEL 2025 14 VINCITE MASSIME

Visto che si sta per chiudere il mese di febbraio, possiamo anche – in vista di quest’ultima estrazione – tirare un pochino le somme degli ultimi 33 sorteggi del Simbolotto, nel corso dei quali abbiamo visto uscire la bellezza di 14 (quasi una ogni due) premi della categoria massima pari ad almeno 10mila euro: il più alto – salvo una sempre probabile sorpresa odierna – resta quello da 40mila vinto a Noale lo scorso 17 febbraio; mentre in media quasi tutti si sono attestati sempre al valore di 10mila euro, salvo un paio di guizzi particolarmente fortunati da 20 e 25mila euro che sono stati comunque decisamente interessanti!