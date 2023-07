Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, venerdì 28 luglio 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, 28 LUGLIO 2023

Anche oggi, venerdì 28 luglio 2023, ritorna l’appuntamento con l’estrazione dei Simbolotto, come sempre associata a quelle del Lotto, 10eLotto e Superenalotto! Si tratta della terza estrazione settimanale, che completerà il ciclo della settimana con quella che si terrà domani, e che è stata recentemente aggiunta per sostenere la ricostruzione dell’Emilia-Romagna, colpita dalla violenta alluvione.

Insomma, l’estrazione odierna del Simbolotto è, oltre che una buona occasione per racimolare qualche soldo extra, anche un modo per fare del bene, dato che tutti i proventi che ne deriveranno saranno devoluti alla ricostruzione della regione flagellata. Come sempre in palio ci sono fino ad un massimo di 10 mila euro, che attendono tutti coloro che riusciranno a mettere le mani su tutti e 5 i simboli vincenti. Giocare al Simbolotto, inoltre, è semplicissimo e gratuito, perché chiunque voglia tentare la fortuna dovrà solamente piazzare una scommessa di qualsiasi importo nel Lotto, avendo cura di selezionare la ruota promozionale del mese, che per tutto luglio sarà quella Nazionale.

I SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Per giocare al Simbolotto, insomma, basterà piazzare una scommessa nel Lotto, senza la necessità di spendere altri soldi. Tuttavia, la gratuità del gioco nasconde anche un aspetto negativo, ovvero il fatto che ai giocatori non sarà data libertà di scelta sui 5 simboli per partecipare al concorso, ma sarà il sistema ad assegnarli automaticamente ed in modo completamente casuale, stampandoli sul fondo della schedina del Lotto.

Per sapere quali sono i simboli vincenti di oggi del Simbolotto occorrerà, come sempre, attendere che si concluda il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto, momento in cui verrà dedicato un breve spazio a quest’altro gioco. Nell’attesa potremmo rapidamente recuperare alcune statistiche utili ai giocatori, come per esempio quella sui numeri estratti con minore frequenza, anche detti ritardatari. Innanzitutto, ricordiamo che nella giornata i simboli vincenti del Simbolotto sono stati l’Elmo (26), la Pigna (38), la Scala (27), il Soldato (12), la Rana (13). Al primo posto dei ritardatari si trova, dunque, ancora il Naso (16), assente ad 96 giorni, seguito dalla Luna (6) che non si fa vedere da 89 estrazioni. Li seguono, poi, le Forbici (39) con 54 assenze; il Ragazzo (15), che manca da 51 giorni e il Maiale (4) con le sue 49 assenze.

