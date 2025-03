Potrebbe essere assegnato proprio sul finire di marzo qualche nuovissimo premio decisamente interessante nel concorso del Simbolotto che – ovviamente – si terrà proprio in questa serata di giovedì 28 marzo 2024 segnando il penultimo concorso del mese: l’ultimo – forse ancora più ovviamente – si terrà esattamente tra 24 ore nella serata di domani, sabato 29 marzo; mentre a partire dal prossimo martedì – che sarà il primo giorno di aprile – proprio il Simbolotto raggiungerà una nuova tappa del suo viaggio che procede di mese in mese verso destinazioni differenti, con una sorta di ventata di aria fresca che potrebbe cambiare completamente le carte in tavola!

SUPERENALOTTO, LOTTO, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Giovedì 27 Marzo 2025

Visto che le abbiamo citate e che si sta concludendo il mese e che abbiamo un po’ di tempo prima dell’annuncio dei simboli vincenti di oggi, vi ricordiamo che nel corso di marzo (almeno, fino ad ora) sono stati vinti in totale solamente due premi massimi del Simbolotto: il primo risale addirittura a martedì 11, mentre il secondo è della scorsa settimana – precisamente sabato 22 -; il tutto però fermo restando che nel 2025 in totale ne sono stati vinti ben 17 su un totale di 49 concorsi, con una cadenza – dunque – di poco più di un premio ogni tre concorsi!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 27 Marzo 2025

QUANTO SI VINCE NEL SIMBOLOTTO: DAI 10MILA EURO MINIMI, FINO A 2 MILIONI

Se non foste soliti giocare al Simbolotto – o ve lo foste dimenticato tra un pensiero e l’altro, certamente più importanti di questo -, tenete a mente che se giocherete lo farete per un cifra che nel peggiore dei casi potrebbe raggiungere la soglia dei 10mila euro: si tratta del bottino medio in palio per chi indovina tutti e i cinque i simboli serali e che poi in realtà nell’effettivo dipende sempre e comunque dal valore della vostra scommessa; con incrementi di 5mila euro per ognuno dei 50 centesimi aggiuntivi che potreste scegliere di puntare oltre l’euro minimo, fino ovviamente al classico limite da 200 euro che si tradurrebbe in un potenziale premio da ben 2 milioni!