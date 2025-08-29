Estrazione Simbolotto dopo Lotto di venerdì 29 agosto 2025: in arrivo numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi, tutte le regole e i premi in palio

L’estrazione del Simbolotto ci ha appena regalato la nuova combinazione di numeri e simboli che mettono in moto la fortuna nel suo viaggio in tutta la penisola per assegnare i premi. Per verificare le vostre giocate, potete affidarvi alla cinquina che vi riportiamo in fondo, ma vi suggeriamo anche di avvalervi degli strumenti ufficiali disponibili online sul sito del gioco o tramite l’applicazione My Lotteries, in alternativa controllando direttamente presso una ricevitoria autorizzata. In caso di esito positivo, è importante tener presente che la riscossione dei premi segue modalità simili a quelle previste per il Lotto, con scadenza fissata a 60 giorni dal concorso.

Le vincite di fascia bassa possono essere riscosse direttamente in ricevitoria oppure, in caso di giocata online, vengono accreditate sul conto gioco del giocatore. Per quelle di fascia alta, invece, è necessario rivolgersi agli sportelli dedicati di una filiale Intesa Sanpaolo oppure recarsi presso l’Ufficio Premi di Roma. Ecco la nuova cinquina di oggi del Simbolotto: Uccello (35), Buffone (41), Naso (16), Cacio (30), Anguria (31).

Tra i momenti più attesi delle estrazioni di oggi c’è quello del Simbolotto, pronto a sfornare la sua nuova cinquina di numeri e simboli che possono trasformare in realtà i vostri progetti, se non addirittura i sogni nel cassetto.

Ogni numero rappresenta un simbolo diverso, non necessariamente legato alla Smorfia napoletana, visto che c’è un legame anche con quella moderna, ma non ne dovete scegliere neppure uno, perché è il sistema a consegnarvi la cinquina di numeri e simboli una volta effettuata la giocata al Lotto, a patto però di aver optato per la ruota che è in promozione, che per quanto riguarda questo mese è sempre quella Nazionale.

Non avete, dunque, neppure il peso di dover decidere se scegliere i numeri o affidarsi al caso, perché la giocata è automatica, oltre che gratuita, visto che non comporta alcuna spesa. Fatto ciò, dovete solo aspettare che la cinquina prenda forma, nella speranza che questo accada anche per i vostri desideri.

FREQUENTI E ASSENTI: I SIMBOLOTTI NEL MIRINO

Ora analizziamo le ultime tendenze che fanno emergere alcuni numeri particolarmente rilevanti sia in termini di frequenza che di ritardo per il Simbolotto. L’elica (33) si conferma al primo posto per frequenza con 138 uscite, a seguire il vaso (7) che registra 137, e rana (13) a quota 133. Subito dopo troviamo i topi (11) a 131, mentre a 127 uscite si allineano cerino (18), gatta (3), uccello (35) e diamante (29).

Per quanto riguarda i ritardi, il numero più atteso è l’anguria (31) che manca da 31 estrazioni, mentre fagioli (10) e soldato (12) condividono un ritardo di 27. Anche cerino (18) si fa notare con 21 estrazioni di assenza al Simbolotto, seguito da amo (23) e ancora rana (13) entrambi a 18, e dalla balestra (22) che registra un ritardo di 14. Ma questi equilibri potrebbero essere cambiati a breve dalla nuova estrazione, in base alla nuova combinazione fortunata che uscirà tra non molto.