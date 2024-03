Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 29 marzo 2024: i simboli vincenti

La Pasqua si avvicina e con lei anche l’appuntamento con l’estrazione del Simbolotto di oggi, venerdì 29 marzo 2024. Quale miglior modo per festeggiare se non con una vincita? Il montepremi in palio per il concorso abbinato al Lotto, come di consueto, ammonta a 10.000 euro. I premi minori invece vanno da 2 a 50 euro. Non saranno cifre pari a quelle maxi di altri giochi, ma comunque è interessante partecipare. Anche perché il costo minimo è di un solo euro.

Lotto/ Estrazione Superenalotto e 10eLotto di oggi 29 marzo 2024: numeri vincenti e Jackpot

Scopriamo allora quali sono le modalità. Il concorso del Simbolotto, come anticipato, è associato al Lotto e in particolare alla ruota di Firenze per il mese di marzo che ormai sta per finire. Per individuarla nella schedina è sufficiente cercare il simbolo “S”. Con una giocata su questa ruota, si partecipa in automatico al concorso. Alla fine del documento ottenuto in ricevitoria oppure online infatti apparirà una combinazione con cinque numeri e simboli. La speranza è che essi corrispondano a quelli estratti dall’urna.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi, Giovedì 28 Marzo 2024

LE STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO: RITARDATARI E FREQUENTI

Prima di andare a vedere l’estrazione di oggi del Simbolotto, scopriamo cosa è accaduto in quella precedente. La combinazione vincente è stata composta da la Luna (6), l’Uccello (35), il Naso (16), il Cerino (18) e la Mano (5). Sei curioso di capire come questa ha cambiato le statistiche del concorso? Andiamo allora a vedere come al solito la classifica dei ritardatari e la classifica dei frequenti.

Non ci sono state grandi variazioni nella classifica dei frequenti rispetto alla scorsa estrazione. In testa c’è il Cerino (18) con 102 apparizioni. Dietro invece spazio ancora al Diamante (29) a quota 99 e all’Elica (33) a quota 98. Diversa la situazione nella classifica dei ritardatari. Adesso in testa c’è La Festa (20), che a quota 38 ha spodestato La Culla (9). A chiudere il podio, più distanti, sono La Sfortuna (17) e Il Lupo, assenti rispettivamente da 33 e 31 estrazioni. Chissà cosa accadrà con la cinquina di oggi.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 28 Marzo 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA