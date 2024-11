Torna ancora una volta per il suo penultimo appuntamento di novembre l’estrazione del Simbolotto che a partire dalle ore 20 distribuirà – dopo i classici e più partecipati concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto ai quali abbiamo dedicato, come sempre, un altro articolo – i suoi sempre ricchi ed apprezzati premi ai tanti giocatori tra voi cari lettori che potranno contare su di una piccola (o magari grande!) botta di fortuna centrando almeno una minima parte dei simboli vincenti scelti dalla Dea Bendata: mano alla schedina del Simbolotto – dunque – perché tra poco si terrà il sorteggio, ma nel frattempo se aveste ancora un po’ di tempo ricordatevi che potete sempre piazzare altre scommesse per massimizzare le vostre chance di vincita!

COME SI FA A GIOCARE AL SIMBOLOTTO? TUTTE LE REGOLE DA SAPERE

Non sapete come si fa a giocare al Simbolotto? Non preoccupatevi perché ci pensiamo noi a ricordarvelo, partendo dalla più importante delle precisazioni; questo concorso, tra i tanti mutuati da Sisal, è l’unico a non possedere una schedina personalizzata ricollegandosi – come spesso diciamo, a filo doppio – al concorso del Lotto dal quale dipende in tutto e per tutto dal momento della giocato, fino a quello dell’estrazione: per rientrare tra i possibili fortunati (però) è anche importante che vi ricordiate di scegliere la ruota lottifera giusta per non veder vanificati i vostri sforzi, puntando la cifra che volete su Torino e non sulle altre 10 ruote disponibili; ma tenendo anche a mente che a partire dal prossimo martedì (ed ovviamente ve lo ricorderemo a tempo debito) dovrete cambiare città passando a Venezia!

Detto questo, l’altra cosa certamente interessante da ricordarvi prima che piazzate la vostra puntata, è che in fase di pagamento della scommessa inclusiva di Lotto e Simbolotto potrete tranquillamente optare per la scommessa minore che il sistema vi concede – pari, insomma, ad un solo euro – senza che dobbiate che aggiungere alcun tipo di maggiorazione per partecipare anche all’estrazione aggiuntiva con protagonisti i simboli della Smorfia Napoletana!