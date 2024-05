SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 3 maggio 2024

Il Simbolotto svela le sue carte e mette sul tavolo cinque numeri e simboli con cui si possono vincere fino a 10mila euro: l’estrazione si è tenuta poco fa, quindi questo è il momento del verdetto per voi. Attenzione, però, quando controllate la cinquina vincente, perché per ottenere il titolo di vincitore non bisogna solo indovinare tutti i cinque numeri e simboli estratti, visto che ci sono premi anche per chi centra il 4, 3 o 2. Nel giro di qualche minuto potreste ritrovarvi a dover pensare alla riscossione della vostra vincita, se la vostra serata è fortunata, ma senza fretta, perché avete 60 giorni di tempo e diverse modalità in base all’importo conquistato.

Nel caso delle vincite di fascia bassa, è sufficiente recarsi in ricevitoria o aspettare che l’importo venga accreditato sul conto gioco in caso di giocata online, mentre se la fascia della vincita è alta, allora non si può prescindere dalla filiale Intesa Sanpaolo o dall’Ufficio Premi di Roma. Ora però spazio ai numeri e simboli vincenti del Simbolotto: 19 Risata, 22 Balestra, 24 Pizza, 8 Braghe, 32 Disco. (agg. di Silvana Palazzo)

COME PROVARE A VINCERE 10MILA EURO COL SIMBOLOTTO

Nuova estrazione del Simbolotto con la ruota di Milano protagonista: è lei quella su cui bisogna puntare quando si gioca al Lotto per ottenere i numeri del gioco che gli è abbinato e prendere parte all’appuntamento di questo venerdì 3 maggio 2024. Oggi, infatti, si tiene il nuovo concorso, il penultimo della settimana, e dovete farvi trovare pronti per provare a tentare la fortuna. Partiamo dalle basi: effettuata la giocata al Lotto sulla ruota in promozione, vedrete sulla schedina un’altra combinazione, cinque numeri e simboli assegnati automaticamente, quindi senza che dobbiate sceglierli.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 2 Maggio 2024

In questo modo, oltre a seguire l’estrazione principale, dovrete seguire anche quella successiva relativa ai simbolotti. Inoltre, non dovrete neppure pagare per partecipare all’estrazione del Simbolotto, perché la giocata è gratuita. Poi dovrete solo aspettare l’uscita della cinquina fortunata per capire se è la vostra serata fortunata: in palio c’è un primo premio di 10mila euro.

LE STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO: DAI RITARDATARI AI FREQUENTI

Tra non molto calerà il sipario su un’altra estrazione del Simbolotto, nel frattempo possiamo scoprire come sono cambiate le statistiche dopo il concorso di ieri, a partire dai simbolotti ritardatari. Il leader di questa classifica è 39 Forbici con 41 assenze, al secondo posto invece si trova il 38 Pigna a quota 32. Sono 29 i ritardi per il 42 Caffè, che si piazza per questo al terzo posto. Fuori dal podio 30 Cacio, con 26 assenze accumulate, quattro in più di 7 Vaso.

Questa è la top five dei numeri e simboli ritardatari del Simbolotto, ma ce n’è una anche per quanto riguarda quelli che si sono fatti vedere di più, i frequenti. Al primo posto c’è il 18 Cerino con 103 frequenze, due in più del 29 Diamante che quindi si tiene la medaglia d’argento, mentre quella di bronzo va a 33 Elica con ben cento frequenze. Alle sue spalle si piazza il 3 Gatta, a quota 98, mentre a completare la top five è una coppia, quella formata da 13 Rana e 12 Soldato che sono a quota 97.











