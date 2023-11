Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, venerdì 3 novembre 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE DI VENERDÌ 3 NOVEMBRE 2023

Oggi, venerdì 3 novembre 2023, si terrà la terza estrazione settimanale del Simbolotto, il gioco basato sui simboli che si associa ogni settimana alle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto! Si tratta, appunto, della terza estrazione settimanale, introdotta nel corso degli ultimi mesi per sostenere la ricostruzione dell’Emilia-Romagna e che fa seguito agli appuntamenti di martedì e giovedì, in vista dell’estrazione di domani, sabato, che chiuderà il ciclo settimanale.

In palio nel Simbolotto ci sono fino ad un massimo di 10mila euro, in attesa del fortunato giocatore che riuscirà ad indovinare tutti e 5 i simboli fortunati che verranno sorteggiati in serata! Inoltre, i giocatori un pochino meno fortunati che indovineranno solo una parte della cinquina si porteranno a casa altri premi che vanno da un massimo di 50 euro con 4 simboli, ad un minimo di 1 con solamente 2 indovinati. Piazzare la propria scommessa nel Simbolotto, però, è completamente gratuito e richiede ai giocatori semplicemente di piazzare una scommessa nel Lotto, scegliendo la ruota promozionale del mese, che a novembre è quella di Torino.

SIMBOLI RITARDATARI NEL SIMBOLOTTO

Tuttavia, essendo il Simbolotto un gioco che non richiede alcun investimento economico, i giocatori dovranno fare i conti con un piccolo malus. Infatti, nel momento in cui si piazzerà la propria scommessa, non si potranno scegliere autonomamente i simboli su cui puntare, ma sarà il sistema ad assegnare casualmente una cinquina valida per l’estrazione, stampandola sul fondo della schedina principale del Lotto.

Per conoscere l’esito dell’estrazione del Simbolotto bisognerà pazientare fino a questa sera, quando si apriranno ufficialmente i sorteggi subito dopo l’estrazione del Lotto e poco prima di quella del 10eLotto. Nell’attesa, possiamo recuperare la statistica sui simboli ritardatari, ovvero quelli che da più tempo non vengono sorteggiati, partendo dal ricordare che ieri sono stati sorteggiati l’Italia (1), il Cerino (18), la Rana (13), il Lupo (21) e il Naso (16). Si sono, dunque, riconfermati ancora una volta i principali ritardatari del Simbolotto i Topi (11), assenti da 70 giorni. Li seguono, poi, i Fagioli (10), che hanno mancato 64 estrazioni; l’Anguria (31) mancante per 42 sorteggi; il Cacio (30), a quota 36 assenze e il Disco (32) che non è uscito per 31 giorni consecutivi. Simbolotto

