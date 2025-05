Bene, ora che avete sotto gli occhi l’estrazione vincente di questa sera, potete finalmente controllare se i vostri simboli del cuore hanno deciso di premiarvi: il Simbolotto chiude in bellezza questa intensa giornata che ha visto protagonisti tutti i principali concorsi lottiferi del nostro Paese, e come sempre, arriva puntuale alle 20:00 per regalare emozioni a migliaia di giocatori in tutta Italia.

La particolarità di questo gioco, che ormai conoscete tutti benissimo, sta nel fatto che non dovete fare altro che giocare al Lotto sulla ruota di Milano (o su quella in promozione del mese), e automaticamente il sistema vi assegna gratuitamente cinque simboli che potrebbero trasformarsi nei vostri migliori amici.

Il bello del Simbolotto – il nostro fantastico gioco – è che con una sola giocata da un euro – sì, avete letto bene, un solo euro che ormai non basta nemmeno per un caffè al bar – potete tentare la fortuna su due fronti diversi: da una parte il classico Lotto con i suoi premi tradizionali, dall’altra questo coloratissimo mondo di simboli che può regalarvi vincite fino a 10.000 euro con il fatidico “5”, e noi sappiamo benissimo che molti di voi sono diventati dei veri esperti e conoscono a memoria tutti i 45 simboli del tabellone, dalla Mela al Pettine, dal Cappello alla Scala, ognuno con la sua personalità e le sue caratteristiche che li rendono unici e riconoscibili.

Simbolotto: le regole del gioco e tutti i segreti per vincere i premi in palio

Il meccanismo del Simbolotto funziona come al solito, mantenendo quella semplicità che lo ha reso così popolare tra gli appassionati di giochi lottiferi: per partecipare non dovete fare altro che piazzare una qualsiasi giocata al Lotto sulla ruota indicata con la lettera “S” (che questo mese corrisponde a Milano), e il sistema provvederà automaticamente a stamparvi sulla ricevuta una combinazione casuale di cinque simboli che rappresenteranno la vostra chiave per tentare la fortuna durante l’estrazione.

La bellezza di questa estrazione sta nel fatto che l’esito è completamente indipendente da come va la vostra giocata al Lotto – anche se non doveste azzeccare nemmeno un numero nella schedina principale, potreste comunque portarvi a casa un bel gruzzoletto grazie ai simboli vincenti – il Simbolotto infatti premia chi indovina 2, 3, 4 o tutti e 5 i simboli estratti, con vincite che vanno da 1 euro (per chi ne azzecca due) fino ai magnifici 10.000 euro per chi riesce nell’impresa di centrare la cinquina perfetta.

Il tutto ovviamente rapportato all’importo della vostra giocata iniziale e le probabilità di vincita sono decisamente interessanti, 1 su 12,36 per il premio minimo con due simboli indovinati e 1 su 1.221.759 per il massimo premio; noi, comunque, vi consigliamo sempre di giocare con moderazione e di considerare questi concorsi come un momento di svago e divertimento.

Ricordate che i premi del Simbolotto indicati nelle tabelle ufficiali sono già al netto delle ritenute di legge – quindi quello che vedete scritto è esattamente quello che vi verrà corrisposto in caso di vincita, senza brutte sorprese o trattenute aggiuntive – inoltre, i premi non sono cumulabili tra loro, il che significa che se doveste essere così fortunati da indovinare, per esempio, sia il terno che la quaterna, vi verrà riconosciuto solo il premio più alto.