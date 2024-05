SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 31 Maggio 2024

L’ultimo giorno del mese chiama a raccolta gli amanti del Simbolotto con l’estrazione in programma alle 20 di oggi, venerdì 31 maggio 2024, come di consueto, subito dopo il Lotto. Tutti sono curiosissimi di sapere quale sarà l’esito e lo compariranno con attenzione alla combinazione stampata sulla propria schedina. Cinque simboli su cinque e si vola alla conquista dei 10.000 euro. Un premio che stuzzica chiunque, anche se non serve di certo a stravolgere le vite dei giocatori. Considerando però che la spesa è minima, è l’ideale compromesso. Il tutto, ovviamente, sperando di essere fortunati.

Adesso però non c’è più tempo per questi ragionamenti. È infatti scoccata l’ora di scoprire la combinazione vincente del Simbolotto. Se non dovesse combaciare del tutto a quella della vostra schedina, non buttatela via. Potreste infatti avere vinto uno dei premi minori messi in palio, da 2 a 50 euro. Ecco allora l’esito dell’estrazione odierna: il Naso (16), la Mela (2), il Baule (14), il Vaso (7), l’Elica (33).

È l’ultimo appuntamento del mese col Simbolotto, quello di oggi, venerdì 31 maggio 2024. Ultima occasione per giocare sulla ruota di Milano del Lotto e partecipare al concorso. Dalla prossima settimana si cambia musica, dato che a essere correlata della emblematica lettera “S”, nella schedina del gioco associato, sarà infatti la ruota di Napoli. Non è però ancora il momento giusto per pensarci, per coloro che volessero ancora tentare la sorte in queste ore, è necessario fare riferimento a quella lombarda. È importante non sbagliare, perché viceversa sul documento non compariranno i simboli e i numeri del simpatico concorso.

Il meccanismo infatti è del tutto automatizzato e casuale, segnando la ruota di riferimento, verrà assegnata di default alla schedina una combinazione di cinque simboli e numeri. Essi dovranno corrispondere totalmente o parzialmente a quelli della combinazione vincente per ottenere un premio, l’obiettivo è come sempre quello più alto, pari a 10.000 euro. I meno ambiziosi però si accontentano anche di quelli minori, magari per concedersi un piccolo regalo oppure per reinvestirli.

Cosa c’è da sapere sul gioco del Simbolotto

Per coloro che volessero sapere ancora qualcosa in più sul gioco del Simbolotto e sui suoi collegamenti con il Lotto, a cui è abbinato, ci sono tante curiosità da scoprire, ad esempio, il fatto che ci sono delle statistiche ad hoc per questo concorso. Si tratta della classifica dei simbolotti frequenti e quella dei simbolotti ritardatari. La prima rivela quali sono i simboli, tra i 45 disponibili, che si ripetono più volte durante l’anno, la seconda invece ci dice quali sono quelli che non si fanno mai vedere.

In questo momento il simbolotto più frequente per eccellenza è il Cerino, che si è ripetuto 104 volte, ma è riuscito a far meglio anche del Diamante, che un tempo era in vetta, ma adesso è fermo da un po’ a 103, così come l’Elica a 101 e la Rana a 100. Tra i simbolotti ricercati c’è invece la Pigna, che manca da 48 estrazioni, apparirà proprio oggi?











