Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di venerdì 31 ottobre 2025: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi previsti

Tutto è finalmente pronto per dichiarare a tutti gli effetti aperta questa ultima serata di concorsi di ottobre con questo articolo che state leggendo che – come avrete sicuramente capito – sarà interamente dedicato al solo Simbolotto con i suoi simboli odierni estratti poco fa dalla Dea Bendata: a chiudere la serata, cari lettori, ci penserete voi controllando le vostre schedine e scoprendo se siete riusciti a diventare vincitori!

Visto che – come sempre – non vogliamo sottrarvi troppo tempo, ci limitiamo ad augurarvi il solito buona fortuna prima di dirvi che i numeri e i simboli vincenti di oggi del Simbolotto sono: Culla (9), Ragazzo (15), Festa (20), Disco (32), Caffè (42).

È ovviamente presente anche oggi assieme a tutti gli altri suoi colleghi – specialmente il Lotto, al quale è imprescindibilmente collegato – il Simbolotto, pronto ad accompagnare tutti voi carissimi lettori giocatori all’uscita di questo mese di ottobre con un ultimissimo, sempre imperdibile, concorso ricco di interessanti premi e interamente basato (come il nome lascia intuire!) su 45 colorati e divertenti simboli!

Naturalmente 45 è il numero totale di simboli protagonisti del gioco del Simbolotto, ma tra loro solamente cinque saranno gli assoluti protagonisti dell’estrazione garantendo fino a quattro differenti possibili premi a chiunque riuscirà a indovinarli: esattamente come in tutti gli altri concorsi, il minimo che vi verrà richiesto è di indovinarne un paio; ma se foste abbastanza fortunati da centrarli tutti – ovviamente! – vi spetterà il premio tra i quattro più ricco!

Visto che qualcuno potrebbe non conoscerli, continuando sulla scia dei premi del Simbolotto ci teniamo sempre a ricordarvi che se i primi tre (dal basso) valgono cifre piuttosto basse comprese tra 1 e 50 euro; l’ultimissimo – e più interessante – tra i bottini ne arriva a valere addirittura 10mila, ulteriormente incrementabili alle giuste condizioni!

I SEGRETI DEI PREMI DEL SIMBOLOTTO: ECCO COME CALCOLARE IL LORO VALORE

Per spiegarvi quali sono quelle condizioni dobbiamo necessariamente fare un passetto indietro per ricordarvi anche le semplicissime regole del Simbolotto: come molti sapranno, la partecipazione è limitata a chi sceglierà di piazzare una scommessa nel Lotto, optando per la sua ruota di Roma (o, comunque, per quella in promozione in quel dato momento), e sarà del tutto automatica anche dal punto di vista dei simboli con i quali voi parteciperete al concorso!

Il modo per incrementare la possibile vincita del Simbolotto è semplicissimo perché – esattamente come avviene nel Lotto – vi basterà solamente aumentare il valore della vostra scommessa: la cifra che avrete puntato dovrete, poi, moltiplicarla per i valori minimi dei premi (quelli che abbiamo vista prima) per sapere quanto avete effettivamente vinto!