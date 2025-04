Come sicuramente saprete (e se così non fosse: ci siamo noi a ricordarvelo, non preoccupatevi!) in questa serata di venerdì 4 aprile 2025 si terrà un nuovissimo appuntamento con l’estrazione del Simbolotto che ci porterà alla scoperta dei classici cinque simboli vincenti – ovviamente associati ad altrettanti numeri – che potrebbero farvi vincere uno dei suoi tanti (ed ovviamente interessanti!) premi in palio: per una qualsiasi vincita al Simbolotto utile quanto meno a rifinanziare la vostra sommessa vi basterà aver indovinato solamente due di quei simboli sorteggiati nel corso di questa serata; mentre ovviamente il bottino più importante – con tutti gli altri in mezzo associati alle varie combinazioni possibili – vi spetterà solo se li avrete indovinati tutti e cinque!

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 4 aprile 2025: numeri vincenti e jackpot

Di che cifre stiamo parlando? È presto detto: nel primo caso si tratterà di 1 euro con almeno due (indipendentemente dall’ordine di estrazione) simboli e nel secondo della bellezza di 10mila con l’intera combinazione, mentre d’altra parte nel mezzo ci sono altri due bottini – naturalmente associati a 3 o 4 simboli indovinati – dal valore di 5 e 50 euro; ma in realtà queste cifre sono valide solamente nel caso in cui abbiate scommesso 1 euro e saranno ancora eventualmente da moltiplicare per il valore della puntata che in ogni caso potrà arrivare solamente fino ai 200 euro con incrementi di 50 centesimi per volta!

SUPERENALOTTO, SIMBOLOTTO, LOTTO E 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Giovedì 3 Aprile 2025

COME E QUANDO GIOCARE AL SIMBOLOTTO: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL CONCORSO

Prima di salutarci e darvi appuntamento alle ore 20:00 per scoprire assieme a noi tutti i simboli vincenti di oggi, vi ricordiamo anche un altro paio di cose: da un lato il fatto che per giocare al Simbolotto dovrete solamente piazzare una scommessa (a vostra completa discrezione) nel Lotto di Genova; mentre dall’altro il fatto che se oggi foste rimasti insoddisfatti dall’esito del sorteggio potrete sempre provarci un’altra volta domani in occasione dell’ultimo concorso settimanale, o la prossima settimana tra martedì, giovedì, venerdì e sabato!