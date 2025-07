Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di venerdì 4 luglio 2025: scopriamo i numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi, regole e premi

Prosegue la sempre divertentissima settimana del Simbolotto con questa giornata di venerdì 4 luglio 2025 che ci permetterà di scoprire la penultima combinazione di simbolini vincenti di questo viaggia settimanale, in vista dell’ultimo appuntamento (almeno per ora, visto che il prossimo martedì si riaprirà l’intero ciclo di concorsi) che si terrà nella serata di domani, tutto sempre – ovviamente – abbinato all’immancabile concorso del Lotto!

Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto/ I numeri vincenti di oggi, venerdì 4 luglio 2025

Se decideste di giocare al Simbolotto – vale la pena partire da qui in questo nuovo articolo che vi accompagnerà fino all’estrazione -, infatti, ricordate sempre che il presupposto fondamentale è quello di giocare anche al Lotto: l’ovvia conseguenza è che con una sola scommessa (sia dal punto di vista della schedina, che dei soldi che dovrete spendere) avrete la possibilità di vincere due diversi premi, complementari e al contempo separati tra loro!

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 4 luglio 2025: numeri vincenti e jackpot

Secondo il regolamento, infatti, a chiunque piazzerà una scommessa sulla ruota Nazionale del Lotto, dell’importo che si preferisce (egualmente 1 euro o 200), verrà consegnata anche una combinazione da 5 simboli scelti in modo casuale dal sistema e che rappresenteranno la vostra scommessa valida per partecipare all’estrazione del Simbolotto; ovviamente da comparare questa sera a quelli che verranno estratti dalla Dea Bendata allo scoccare delle ore 20!

QUANTO SI VINCE NEL SIMBOLOTTO: I PREMI MINIMI E GLI ULTIMI BOTTINI INCASSATI

Altro tema importante da sollevare in questo nostro viaggio verso i simboli vincenti di oggi del Simbolotto è quello, naturalmente, relativo ai premi che potreste riuscire a vincere: in particolare, si tratta di quattro differenti bottini dal valore di 10mila, 50, 5 e 1 euro, a seconda di quanti tra i cinque simboli avrete indovinata (da un massimo di 5 a un minimo di 2); ma il valore va ancora poi moltiplicato per quello della vostra scommessa del Lotto.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, giovedì 3 luglio 2025

Giusto per farvi un paio di esempi, è interessante notare che lo scorso sabato 21 giugno sono stati vinti due differenti premi: il primo valeva 40mila euro, collegato a una scommessa iniziale da 4 e il secondo aveva un valore da 15mila con un scommessa lottifera da 1 euro e 50 centesimi; mentre il 12 giugno ne è stato vinto un altro da 20mila (associato a 2 euro scommessi dal vincitore) e il 7 giugno ne abbiamo visto un altro da 10mila, in quest’ultimo caso – ovviamente – con la puntata minima possibile!