Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 5 aprile 2024: i simboli vincenti

L’arrivo del venerdì, con la sua ormai preponderante aria di weekend e riposo, porta con sé una nuova entusiasmante sfida con la Dea Bendata, che tra i tanti giochi in programma oggi farà tappa anche nell’atteso Simbolotto. Per i lettori che non lo conoscessero, curiosi di scoprirne il funzionamento, basti sapere che si tratta di un concorso del tutto simile ai numerosi altri che quotidianamente regalano gioie ai tanti giocatori, ma con una marcia in più: è infatti completamente gratuito!

L’aspetto migliore del Superenalotto (oltre alla gratuità) è che i suoi premi sono del tutto reali e tangibili, con un bottino massimo di 10mila euro accompagnato a tante altre possibili vincite che premieranno, indistintamente, chiunque riuscirà a centrare almeno 2 simboli, fino ad un massimo ovvio di 5. Sorgerà, tuttavia, spontanea (almeno nei novizi) la domanda su come si possa tentare la sorte su un gioco gratuito, come il Simbolotto: la risposta è semplicissima, perché secondo il regolamento del concorso, per partecipare è sufficiente giocare al Lotto, selezionando la ruota con la “S”, che varia di mese in mese ed attualmente (fino al 30 aprile) è quella di Genova.

STATISTICHE UTILI PER LE GIOCATE DEL SIMBOLOTTO: QUALI SONO I SIMBOLI PIÙ O MENO FORTUNATI

Addentrandoci ulteriormente nel regolamento del particolare e singolare Simbolotto, per i giocatori che questa sera competeranno per i 10mila euro in palio è importante sapere anche che la sequenza di simboli con cui si parteciperà all’estrazione è casuale per ogni giocatori. Per conoscere la propria cinquina basterà controllare la schedina del Lotto emessa dalla ricevitoria Sisal o dal sito ufficiale del gioco, ricordando anche che per riscuotere il proprio bottino è necessario conservarla intatta.

L’ultima (altrettanto importante e vantaggiosa per i giocatori) regola da tenere a mente per partecipare al Simbolotto è che l’eventuale cifra vinta rappresenta una sorta di ‘bonus’, ma è sempre e comunque riscattabile anche nel caso in cui la scommessa nel Lotto fosse, malauguratamente, sfortunata. L’annuncio dei simboli vincenti verrà fatto in serata, approssimativamente dopo le ore 20, al termine delle 11 estrazioni collegate alle ruote del Lotto. Chiudiamo, infine, con alcune statistiche che potrebbero incuriosire o aiutare voi affezionati lettori che giocherete al Simbolotto, come per esempio i simboli più e meno fortunati. Nel primo caso, spiccano il Cerino (18), il Diamante (29) e l’Elica (33) che occupano i primi tre posti della classifica ormai da mesi, con un record di estrazioni pari a 102 dal 2019 ad oggi; mentre tra i ritardatari segnaliamo soprattutto la Pizza (24), la Risata (19) e le Forbici (39), tutti e tre assenti da un periodo compreso tra i 45 e i 56 giorni.











