Estrazione Simbolotto dopo Lotto oggi venerdì 5 settembre 2025: scopriamo numeri e simboli vincenti del concorso, tutte le regole e i premi in palio

Oggi, dopo l’estrazione del Lotto, tutti gli occhi saranno puntati sul Simbolotto, l’appassionante gioco che unisce numeri e simboli in una sfida unica. Nell’attesa del momento clou, perché non approfittare del tempo per analizzare le statistiche e pianificare al meglio le proprie giocate?

Tra i simboli più frequenti troviamo l’Elica (33) con 139 estrazioni, seguita dal Vaso (7) a 138 e dalla Rana (13) a 134, mentre Topi (11), Gatta (3), Uccello (35) e Diamante (29) registrano ciascuno oltre 128 presenze. Questi numeri possono dare indicazioni interessanti su quali simboli tendono a ripetersi più spesso nel tempo.

SUPERENALOTTO, LOTTO, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Giovedì 4 Settembre 2025

Allo stesso tempo, osservare i simboli in ritardo può suggerire strategie alternative: Soldato (12) non appare da 31 estrazioni, Cerino (18) da 25, Amo (23) da 22, Balestra (22) da 18 e Baule (14) da 17. Queste informazioni, però, non possono incidere nella scelta delle combinazioni da giocare, visto che non c’è alcuna scelta da compiere…

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 4 Settembre 2025

COME PARTECIPARE AL SIMBOLOTTO DOPO IL LOTTO

Il Simbolotto, infatti, è una modalità di gioco gratuita e opzionale legata al Lotto, con una ruota in promozione per ogni mese: per partecipare al concorso bisogna selezionare la ruota del mese quando si compila la propria schedina al gioco delle ruote. Non è necessario alcun pagamento aggiuntivo, perché la giocata è inclusa automaticamente.

Dopo aver effettuato la giocata al Lotto, infatti, il sistema assegna a ciascun giocatore una combinazione casuale di 5 simboli, che viene stampata direttamente sullo scontrino o sul riepilogo della giocata. Il risultato del Simbolotto è indipendente dall’estrazione dei numeri del gioco principale e viene reso noto solo al termine dell’estrazione delle 11 ruote.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 4 Settembre 2025

Chi ha deciso di partecipare a questo gioco abbinato deve poi controllare la sua combinazione di simboli e numeri per scoprire se ha vinto, e in tal caso per quale delle categorie in ballo, dall’ambito 5 al consolatorio 2.