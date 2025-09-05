Estrazione Simbolotto dopo Lotto oggi venerdì 5 settembre 2025: scopriamo numeri e simboli vincenti del concorso, tutte le regole e i premi in palio
Oggi, dopo l’estrazione del Lotto, tutti gli occhi saranno puntati sul Simbolotto, l’appassionante gioco che unisce numeri e simboli in una sfida unica. Nell’attesa del momento clou, perché non approfittare del tempo per analizzare le statistiche e pianificare al meglio le proprie giocate?
Tra i simboli più frequenti troviamo l’Elica (33) con 139 estrazioni, seguita dal Vaso (7) a 138 e dalla Rana (13) a 134, mentre Topi (11), Gatta (3), Uccello (35) e Diamante (29) registrano ciascuno oltre 128 presenze. Questi numeri possono dare indicazioni interessanti su quali simboli tendono a ripetersi più spesso nel tempo.
Allo stesso tempo, osservare i simboli in ritardo può suggerire strategie alternative: Soldato (12) non appare da 31 estrazioni, Cerino (18) da 25, Amo (23) da 22, Balestra (22) da 18 e Baule (14) da 17. Queste informazioni, però, non possono incidere nella scelta delle combinazioni da giocare, visto che non c’è alcuna scelta da compiere…
COME PARTECIPARE AL SIMBOLOTTO DOPO IL LOTTO
Il Simbolotto, infatti, è una modalità di gioco gratuita e opzionale legata al Lotto, con una ruota in promozione per ogni mese: per partecipare al concorso bisogna selezionare la ruota del mese quando si compila la propria schedina al gioco delle ruote. Non è necessario alcun pagamento aggiuntivo, perché la giocata è inclusa automaticamente.
Dopo aver effettuato la giocata al Lotto, infatti, il sistema assegna a ciascun giocatore una combinazione casuale di 5 simboli, che viene stampata direttamente sullo scontrino o sul riepilogo della giocata. Il risultato del Simbolotto è indipendente dall’estrazione dei numeri del gioco principale e viene reso noto solo al termine dell’estrazione delle 11 ruote.
Chi ha deciso di partecipare a questo gioco abbinato deve poi controllare la sua combinazione di simboli e numeri per scoprire se ha vinto, e in tal caso per quale delle categorie in ballo, dall’ambito 5 al consolatorio 2.