È venerdì sera, le lancette segnano le 20:00 passate e se hai giocato al Lotto puntando sulla ruota di Napoli, sai già che insieme a quella schedina hai ricevuto anche un’occasione extra, del tutto gratuita, per provare a portare a casa una vincita con il Simbolotto, il gioco che accompagna, come sempre, l’estrazione del Lotto.

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi e 10eLotto 6 giugno, numeri vincenti!

C’è chi segue tutto in diretta, chi aggiorna senza sosta l’app My Lotteries, chi invece preferisce aspettare con calma e dare un’occhiata ai risultati qui, sul nostro spazio, dove puntualmente riportiamo i simboli appena sorteggiati ma il bello di questo concorso è che non devi fare nulla in più per partecipare: basta la tua giocata alla ruota del mese, e il sistema ti assegna automaticamente cinque simboli. E allora eccoci al momento clou, con i simboli vincenti dell’estrazione del Simbolotto di oggi, venerdì 6 giugno 2025: Festa (20), Elica (33), Sfortuna (17), Topi (11), Quadro (40).

Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto/ I numeri vincenti di oggi, venerdì 6 giugno 2025

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

Adesso puoi subito confrontare i simboli vincenti di questo turno del Simbolotto con quelli stampati sul tuo scontrino, sperando che la sorte sia stata dalla tua parte; ricordiamo che ogni simbolo ha un numero associato e un significato che si rifà alla Smorfia, quella napoletana e quella più moderna, e sono in tutto 45 e tra le figure ci sono mani, lune, gatti, nastri, valigie e tanto altro, ognuno con il suo carattere e il suo numero.

Se la tua giocata è legata alla ruota giusta – e a giugno tocca a Napoli – allora hai ricevuto anche la sequenza di cinque simboli, scelta in automatico, che non devi memorizzare perché li hai scritti proprio lì, sul tuo scontrino; a fine estrazione del Lotto, i cinque simboli ufficiali del Simbolotto vengono pescati dall’urna delle sorprese e se almeno due combaciano con i tuoi, hai già vinto qualcosa.

SUPERENALOTTO, LOTTO, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Giovedì 5 Giugno 2025

Simbolotto, come funziona e quali sono i premi: guida pratica per capire cosa puoi portarti a casa

Se è la prima volta che ti capita di giocare al Simbolotto, o se semplicemente vuoi sapere meglio come funziona, sappi che il meccanismo è davvero alla portata di tutti, senza regole complesse e senza costi aggiuntivi, e basta fare una giocata classica al Lotto – o al Lotto Più – selezionando la ruota promozionale del mese (che cambia ogni trenta giorni seguendo un calendario fisso) e il sistema ti assegnerà in automatico cinque simboli scelti tra i 45 disponibili, uno diverso dall’altro, ognuno legato a un numero, e se la ruota è “Tutte” non vale.

A giugno, come detto, la ruota attiva per il Simbolotto è Napoli, quindi se hai scelto quella, sei dentro al gioco e i simboli sono stati già stampati sulla tua ricevuta; alla fine dell’estrazione, vengono pescati i cinque simboli ufficiali e se ne indovini almeno due, il premio è tuo!

Le vincite partono da 1 euro per due simboli centrati, diventano 5 euro con tre, salgono a 50 con quattro, e se indovini tutti e cinque i simboli, il premio massimo è di 10.000 euro netti, un bel bottino considerando che non hai speso nulla in più per partecipare, e che le possibili vincite si sommano a quelle del Lotto, quindi in una serata particolarmente fortunata potresti ritrovarti con due premi diversi.

Per controllare se hai vinto puoi usare l’app ufficiale, visitare il sito del Gioco del Lotto, andare in ricevitoria o tornare a dare un’occhiata qui da noi; i premi piccoli si ritirano subito in ricevitoria, mentre quelli più importanti si riscuotono presso gli sportelli bancari convenzionati o all’Ufficio Premi IGT di Roma, tutto semplice, diretto, senza troppi passaggi perché il Simbolotto è così, arriva in automatico ma può lasciarti un bel sorriso, senza nemmeno doverci pensare troppo.