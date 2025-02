Con la prima vera e propria settimana di febbraio che sta per giungere al termine, non possiamo che dedicarci ancora una volta all’estrazione del Simbolotto che proprio questa sera – come in ogni altra volta in cui si tiene un concorso del Lotto – tornerà ad ‘eleggere’ i suoi simbolini vincenti che per voi potrebbero valere degli importantissimi e piuttosto ricchi premi: di consueto il sorteggio – dato che è legato a quello lottifero – si terrà attorno alle ore 20:00, momento in cui verranno scelti i simboli vincenti del Simbolotto e voi potrete confrontarli con quelli che potete facilmente trovare nelle vostre schedine, scoprendo anche se in questa serata siete riusciti a sbancare il lunario con un’inaspettata vincita decisamente interessante!

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 7 febbraio 2025: numeri vincenti e jackpot

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL SIMBOLOTTO: LE REGOLE DEL CONCORSO CON PROTAGONISTI I SIMBOLI

Se voleste ancora cercare di piazzare la vostra scommessa nel Simbolotto, la primissima cosa a cui dovrete stare attenti è che non siano ancora passate le ore 19:30 perché altrimenti non avrete più possibilità di partecipare al sorteggio di oggi e dovrete necessariamente attendere quello di domani, fermo restando che in quel caso potrete ricominciare a piazzare la vostre scommesse a partire dalle ore 21:30 odierne; ma ipotizzando che siate ancora perfettamente in tempo procediamo nella scoperta delle regole di questo simpaticissimo gioco!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 6 Febbraio 2025

Affinché possiate effettivamente giocare al Simbolotto il regolamento vi richiederà di piazzare una prima scommessa nel Lotto (in questo caso dovrete scegliere cinque numeri che vi piacciono e nulla più!) che andrà fatta sulla ruota promozionale di questo mese – che è quella di Cagliari, facilmente riconoscibile grazie al logo segnato vicino al nome della città nell’elenco delle 11 ruote -: un aspetto interessante è che 1 euro sarà sufficiente a convalidare entrambe le giocate; mentre uno forse leggermente limitate è che dal conto vostro non potrete scegliervi i simboli ma dovrete accontentarvi di una combinazione casuale che vi assegnerà il sistema.