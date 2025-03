Siamo giunti al 38esimo appuntamento annuale con il Simbolotto che proprio questa sera ci permetterà di scoprire una nuova combinazione di simboli vincenti – ovviamente sembra abbinati ad altrettanti numeri – che apriranno le porte ai consueti e ricercatissimi premi che potrebbero (ma non necessariamente!) associarsi ad un altro bottino vinto grazie al Lotto per il quale dovrete obbligatoriamente passare per poter partecipare anche a quest’altro gioco: visto che a far fede per il Simblotto sono proprio i consueti orari del Lotto, se voleste giocare vi ricordiamo che avrete tempo per farlo solamente fino alle 19:30 oltre le quali tutto ciò che vi toccherà fare sarà aspettare fino alle 20:00 in cui inizieranno gli 11 sorteggi nazionali lottiferi.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 7 marzo 2025: numeri vincenti e jackpot

OGGI UNA NUOVA ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO: TUTTE LE REGOLE E I PREMI IN PALIO

Qualche minuto dopo le ore 20:00 – insomma, per dirlo con altre parole – potrete scoprire assieme a noi tutti i simboli vincenti del Simbolotto, grazie ai quali potreste riuscire ad aggiudicarvi quel premio da 10mila euro minimi che fa sicuramente gola a tutti i giocatori: minimi (ve lo ricordiamo sempre!) perché si tratta del premio in palio con una scommessa da 1 euro, mentre aumentano la cifra aumenterà di conseguenza passando già a 100mila se giocaste 10 euro e fino all’incredibile somma di 2 milioni nella rara (ed anzi, forse mai vista) ipotesi in cui qualcuno arrivi a scommettere 200 euro su di una singola giocata.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 6 Marzo 2025

La puntata a cui abbiamo appena fatto riferimento è bene precisare che andrà piazzata sul Lotto e non specificatamente sul Simbolotto visto che quest’altro concorso è una sorta di ‘extra’ del tutto gratuito pensato per dare una seconda chance a tutti i giocatori lottiferi; o meglio non proprio a tutti visto che sarà limitata ai soli che giocheranno una combinazione sulla ruota di Firenze (ovvero quella promozionale, che cambia ogni mese), che volendo naturalmente si può anche abbinare a qualsiasi altri scommessa su qualsiasi altra ruota.