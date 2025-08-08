Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di venerdì 8 agosto 2025: i numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi

Prosegue (ed è sempre più vicina a concludersi) la nostra serata dedicata ai numeri vincenti e ai premi, con il Simbolotto che – seguendo le sue consolidate abitudini – si è inserito tra la fine del viaggio nelle 11 ruote del Lotto e l’estrazione del 10eLotto con i simboli di oggi che sono già stati iscritti negli annali di questo sorteggio e che sono pronti per regalare a qualcuno tra voi qualche importante emozione!

Visto che nel frattempo le estrazioni stanno proseguendo – e le troverete tutte nell’altro articolo che aggiorneremo a breve – noi non vogliamo dilungarci troppo e vi lasciamo immediatamente ai numeri e ai simoboli vincenti di oggi del Simbolotto; eccoveli e buona fortuna: Piano (37), Ombrello (28), Caffè (42), Mela (2), Elmo (26).

Altro giorno di questo caldo agosto e altro giro tra i simpatici simboli che rendono il Simbolotto uno dei giochi più colorati e singolari nel grande panorama di concorsi Sisal, con il suo consueto sorteggio che si aprirà non prima delle ore 20: tutti voi che desiderate provare a essere tra i fortunati vincitori, dovrete – come sempre – cercare di arrivare con una mezz’ora di anticipo rispetto all’apertura dell’appuntamento con i simboli odierni; ma giocare sarà veramente semplicissimo!

Proprio in tal senso, vi ricordiamo che la più grande singolarità del Simbolotto è che si tratta dall’unico gioco a non avere una schedina a lui dedicata: vi servirà, infatti, solamente quella dedicata al Lotto che dovrete compilare con la vostra combinazione fortunata; il tutto con l’unico vero e proprio obbligo di scegliere la ruota Nazionale, s lo desideraste eventualmente anche abbinata a qualcuna delle altre undici.

Compilando la schedina del Lotto il sistema – nel caso in cui giocaste online – o l’addetto alla ricevitoria – per i “tradizionalisti” che giocano di persona – vi chiederà anche se volete partecipare al Simbolotto e fornendo il vostro consenso sarete a tutti gli effetti tra i giocatori in corsa per i premi: i simboli vi verranno consegnati in automatica dal sistema e li troverete stampati in bella vista sul fondo della vostra schedina lottifera principale!

QUANTO SI PUÒ VINCERE AL SIMBOLOTTO: TUTTE LE CIFRE IN PALIO NEL CONCORSO DI OGGI

Tra li aspetti più interessati del Simbolotto, peraltro, vi ricordiamo che sarà completamente gratuito: giocando al Lotto, infatti, sceglierete voi in modo autonomo quanto vorrete scommettere e con quella cifra parteciperete anche a questo gioco basato sui simboli e anche con la spesa minima possibili (ovvero, ovviamente, un euro) avrete un ticket valido per tutti e due gli appuntamenti con la Dea Bendata!

D’altra parte, ricordatevi anche che – esattamente come per il Lotto – la cifra che sceglierete di spendere determinerà il valore degli eventuali premi che potreste aggiudicarvi: con due simboli centrati otterrete indietro il valore della scommessa; mentre indovinandoli tutti e cinque il vostro bottino finale oscillerà tra i 10mila e i 2 milioni di euro, rispettivamente nel caso in cui abbiate speso 1 o 200 euro!