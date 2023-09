SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 8 settembre 2023

Ecco il Simbolotto con i suoi numeri e simboli vincenti. Abbiamo compiuto il viaggio tra le 11 ruote del Lotto, durante il quale è uscita la combinazione fortunata del gioco a lui abbinato. La cinquina è stata sfornata dall’urna meccanica dedicata al Simbolotto, direttamente dalla sede estrazione di Roma. Per scoprire se la propria schedina è fortunata, bisogna confrontare i simboli stampati sullo scontrino con quelli estratti. Dunque, si vince in base a numeri e simboli indovinati, a prescindere dall’ordine in cui vengono estratti, e all’importo giocato sulla specifica ruota.

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 8 settembre, numeri vincenti!

I risultati del Simbolotto è indipendente dalla giocata base effettuata sul Lotto, inoltre le vincite al Lotto si possono sommare a quelle del Simbolotto fino al limite previsto dalla normativa vigente. Ecco allora i numeri e simboli vincenti dell’estrazione di oggi del Simbolotto: 16 naso, 4 maiale, 24 pizza, 43 funghi, 2 mela. (agg. di Silvana Palazzo)

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 7 settembre 2023

SIMBOLOTTO: L’ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 8 SETTEMBRE 2023 DOPO IL LOTTO

Torna anche il Simbolotto, oltre al Lotto, gioco a cui è legato, e al Superenalotto, con il suo Jackpot in palio. Non è ancora il momento di segnare numeri e simboli vincenti dell’estrazione di oggi, venerdì 8 settembre 2023. Come funziona e come si gioca? Il Simbolotto è una modalità di gioco gratuita e opzionale che viene associata al Gioco del Lotto: c’è l’estrazione casuale di 5 simboli vincenti su 45 su una delle 11 ruote del gioco del Lotto.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, giovedì 7 settembre 2023

Per partecipare all’estrazione del Simbolotto, basta selezionare durante la compilazione della schedina del Lotto la Ruota del mese che viene identificata col simbolo “S”. Nel caso del mese di settembre, la ruota in promozione è quella di Palermo. Effettuata la giocata, il sistema assegna ai giocatori una combinazione casuale e automatica di 5 simboli che viene stampata direttamente sullo scontrino di gioco. Inoltre, è pure gratuita, perché non va aggiunto alcun importo.

NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

In attesa dell’estrazione del Simbolotto, diamo uno sguardo alle statistiche, soffermandoci in particolare sulla top five dei numeri e simboli ritardatari. Al primo posto c’è 16 Naso con 68 assenze, al secondo posto 17 Sfortuna con i suoi 33 ritardi, dieci in più di 5 Mano che si piazza al terzo posto. Fuori dal podio 44 Prigione con 22 assenze, mentre sono 17 gli appuntamenti saltati dal 27 Scala.

Ora è il momento di scoprire quali sono i numeri e simboli frequenti del Simbolotto, in particolare i primi cinque. Al primo posto c’è 29 Diamante con 87 frequenze. Una in più di 3 Gatta e 18 Cerino, entrambi al secondo posto. Al terzo posto c’è 12 Soldato, che si piazza sul gradino più bassa del podio con 82 frequenze. Al quarto posto 33 Elica con 81 frequenze. A completare la top five c’è 7 Vaso, a quota 80.

