Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 9 febbraio 2024: i simboli vincenti

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO DI OGGI VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2024: SI APRE LA CACCIA AI SIMBOLI FORTUNATI

Torna oggi, venerdì 9 febbraio 2024, l’appuntamento ormai classico con l’estrazione del Simbolotto, il gioco a premi che si basa sui simboli e che segue ogni estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, legandosi al primo dei tre giochi, dal quale dipende in tutto e per tutto. Inoltre, il fatto che segua il Lotto, significa che a settimana si tengono quattro estrazioni differenti, che cadono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Il Simbolotto in ognuno dei suoi quattro appuntamenti settimanali mette in palio un montepremi massimo di 10mila euro. Per vincerlo i giocatori dovranno indovinare tutti e 5 i simboli vincenti che verranno estratti in serata, ma sono previsti anche altri ricchi premi per i giocatori leggermente meno fortunati che ne indovineranno solo una parte. Si va, in questo caso, da un massimo di 50 euro con 4 simboli, fino ad un minimo di 1 euro centrandone solamente 2. Inoltre, giocare al Simbolotto è completamente gratuito, oltre che estremamente semplice, dato che richiederà semplicemente al giocatore di piazzare una scommessa nel Lotto. L’unica premura è quella di selezionare la ruota promozionale del mese, che a febbraio è quella di Cagliari.

SIMBOLI RITARDATARI NEL SIMBOLOTTO

Parlando del Simbolotto, tuttavia, è importante sottolineare che seppur non sia richiesta alcuna spesa al giocatore, c’è un piccolo aspetto negativo di cui tener conto. Infatti, nella compilazione della schedina non si potranno scegliere autonomamente i propri simboli fortunati, ma sarà il sistema ad assegnare automaticamente ed in modo casuale una cinquina valida per l’estrazione serale, stampandola sul fondo della schedina del Lotto.

Per conoscere i simboli vincenti di oggi del Simbolotto, tuttavia, sarà necessario attendere fino a questa sera, quando verranno effettivamente sorteggiati. Nell’attesa, giusto per ingannare il tempo, possiamo recuperare l’utile statistica sui simboli ritardatari, ovvero quelli che da più tempo non vengono sorteggiati. Partendo dal ricordare che nella giornata di ieri sono usciti: l’Elica (33), la Luna (6), il Piano (37), il Diamante (29) e i Topi (11), il simbolo più in ritardo del Simbolotto sono diventate le Nacchere (36), a quota 35 assenze. Le seguono, poi: i Fagioli (10), con 32 giorni di ritardo; l’Italia (1), che non si è vista per 31 estrazioni; la Gatta (3), con le sue 29 assenze ed, infine, il Cacio (30), che è mancato agli ultimi 27 appuntamenti.

