Sarà proprio il Simbolotto a garantirvi questa sera un qualche ricchissimo ed entusiasmante premio, potenzialmente (anche se purtroppo molto raramente) milionario? Ovviamente la domanda è retorica perché una risposta per ora non possiamo darvela, ma se voleste scoprirlo allora sappiate che siete finiti proprio nel posto giusto perché tra queste righe ci cureremo di riportarvi la combinazione di simboli vincenti di oggi non appena verranno estratti: l’appuntamento – è sempre bene ricordarlo – è fissato per una manciata di minuti dopo lo scoccare delle ore 20 in punto con il Simbolotto che confermerà il suo tradizionale sorteggio dopo l’intero viaggio nelle 11 ruote del Lotto; gioco – quest’ultimo – al quale è da sempre abbinato e legato!

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 9 maggio 2025: numeri vincenti e jackpot

COME FUNZIONA IL SIMBOLOTTO: DALLA SCOMMESSA ALLA VINCITA, COSA C’ENTRA IL LOTTO?

Un collegamento – lo ricordiamo soprattutto a coloro che per la prima volta si trovano a partecipare a questo concorso e non sanno bene come muoversi tra le regole – che parte già dal momento della scommessa perché per partecipare al Simbolotto dovrete innanzitutto (e soprattutto) partecipare al Lotto: la combinazione e il valore della scommessa, oltre alle possibili sorti abbinate, li sceglierete in modo del tutto autonomo, con l’unico vero e proprio obbligo che sarà quello di scegliere la ruota di Milano per poter accedere anche a quest’altro concorso!

SUPERENALOTTO, SIMBOLOTTO, LOTTO E 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Giovedì 8 Maggio 2025

La ruota milanese non è un punto fisso visto che il Simbolotto si abbina di mese in mese a quella che viene chiamata ruota ‘in promozione’ in un lungo viaggio che lo porta a toccare progressivamente tutte le 11 ruote nazionali con un doppio mese (ovvero luglio e agosto) nel quale stazionerà in quella Nazionale; mentre dopo il momento della puntata potrete scordarvi l’abbinamento con il Lotto perché tra estrazione e vincite i concorsi sono scollegati con la conseguenza – certamente positiva – che non ci sarà nessun obbligo di vincita nel Lotto per incassare l’eventuale premio del Simbolotto!