SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri vincenti 13 agosto 2020: i simboli di oggi

L’estrazione del Simbolotto si è tenuta poco fa e ci ha regalato la nuova cinquina di numeri e simboli vincenti. Armatevi di carta e penna per segnare la combinazione o controllare direttamente sulla vostra giocata del Lotto se la cinquina del Simbolotto corrisponde esattamente a quella fortunata: 11 Topi, 36 Nacchere, 6 Luna, 30 Cacio, 5 Mano. In tal caso 10mila euro saranno vostri. Ma attenzione, perché con questo gioco si può vincere anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri e simboli vincenti. Intanto si aggiorna la classifica dei ritardatari: Buffone (41) resta al primo posto con 45 assenze, sono 30 per il Ragazzo (15), 28 invece per l’Anguria (31). Fuori dal podio ad una sola lunghezza Disco (32), mentre Balestra (22) è a quota 26. Sono 25 invece i ritardi della Culla (9), più staccato invece il Cerino (18) che fa 19 ritardi proprio come il Caffè (42). A completare la top ten il Baule (14) con le sue 17 assenze e la Scala (27) salita a quota 16. (agg. di Silvana Palazzo)

Il momento della verità sta per arrivare per gli appassionati del Simbolotto. È quello dell’estrazione dei numeri e simboli vincenti di oggi, giovedì 13 agosto 2020. Il gioco sarà protagonista dopo il Lotto, di cui è complementare. Quindi, dopo il viaggio tra le ruote, nella speranza di aver centrato almeno un ambo, ci si sposterà sulla cinquina fortunata del Simbolotto, perché centrarla può garantire un premio di 10mila euro. Un gran bel bottino che può tornare molto utile in un momento così delicato dal punto di vista economico, oltre che sanitario. Potrebbe essere una somma utile per un progetto professionale o per uno familiare, per sistemare alcune pendenze o farsi un regalo dopo un periodo di grandi sacrifici. Chi non ha ancora effettuato la propria giocata, sappia che basta giocare al Lotto sulla ruota in promozione (Genova per il mese di agosto) per ottenere la giocata sulla stessa schedina. E così con una giocata se ne ottengono in realtà due, che sono altrettante possibilità di vincita.

Ora invece è il momento di concentrare la propria attenzione sulle statistiche, nello specifico i simboli e numeri frequenti del Simbolotto. Partiamo dall’1 (Italia) in vetta alla classifica ancora una volta con le sue 27 frequenze. Al secondo posto c’è la Rondine (45) che segue a quota 24. Terzo posto un po’ affollato, visto che ci sono tre simbolotti ad occupare il gradino più basso del podio. Ci riferiamo a Uccello (35), Elmo (26) e Diamante (22). Il Maiale (4) è in compagnia della Mano (5) visto che entrambi vantano 21 frequenze. A seguire poi un gruppo di simboli e numeri del Simbolotto che ha raggiunto le stesse frequenze. Ci riferiamo al Cerino (18) che insieme a Sfortuna (17), Elica (33), Baule (14), Gatta (3), Soldato (12) e Topi (11) sono a quota 19 frequenze. Questi sono numeri e posizionamenti che però potrebbero cambiare dopo l’estrazione di stasera. E allora non ci resta che aspettare l’uscita dei numeri vincenti.

