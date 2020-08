SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri vincenti 11 agosto 2020: i simboli di oggi

La cinquina vincente del Simbolotto è stata estratta. Sono disponibili i numeri vincenti, e così ovviamente anche i simboli, del concorso di oggi, martedì 11 agosto 2020. Dopo il giro tra le ruote del Lotto, ci siamo concentrati su questa combinazione di numeri e simboli per raccoglierla e riportarvela di seguito: 24 pizza, 4 maiale, 1 Italia, 45 rondine, 3 gatta. Di conseguenza, dobbiamo aggiornare anche la classifica dei numeri e simboli ritardatari alla luce di quanto accaduto stasera. Al primo posto il Buffone (41) con 44 ritardi, mentre il Ragazzo (15) è più staccato con le sue 29 assenze. Fuori la Pizza (24) uscito appunto tra i numeri vincenti e sostituito dall’Anguria (31) a quota 27. Ad una lunghezza segue Disco (32), a quota 25 invece la Balestra (22). Sono 24 le assenze invece della Culla (9), poi ci sono Caffè (42) e Cerino (18) con 18 ritardi e il Baule (14) a quota 16, mentre a chiudere la top ten ci pensa Scala (27) con 15 ritardi. (agg. di Silvana Palazzo)

Nuova settimana e nuove estrazioni, a partire da quella del Simbolotto. Il gioco complementare del Lotto si prepara ad un’altra serata di numeri e simboli vincenti. L’appuntamento è previsto proprio al termine dell’uscita di quelli del Lotto. I riflettori poi si accenderanno sul Simbolotto e la sua cinquina fortunata. Se siete presi dai preparativi per il Ferragosto o siete già in vacanza, non avete nulla da temere, perché giocare è molto semplice. Non dovete neppure scegliere numeri e simboli, visto che ci pensa il sistema ad assegnarveli automaticamente. Come? Vi basta fare la vostra giocata al Lotto, ma scegliendo la ruota in promozione, che è quella di Genova per il mese di agosto. Così sulla vostra schedina troverete un’ulteriore giocata, quella appunto del Simbolotto. E senza corrispondere altre somme, perché la cinquina ottenuta è anche gratuita. E così con un solo morto, quello del Lotto, si hanno due occasioni di vincita, una con lo stesso gioco e l’altra col Simbolotto.

Ora concentriamoci come al solito sulle statistiche, in particolare sulla classifica dei numeri frequenti alla luce di quanto è accaduto nell’ultima estrazione del Simbolotto, quella di sabato scorso. Al primo posto resta l’Italia, che ha raggiunto le 26 frequenze, a seguire la Rondine (45) a quota 23, una in più rispetto al gruppetto che staziona sul gradino più basso del podio. Al terzo posto ci sono infatti tre simbolotti: si tratta di Diamante (29), Elmo (26) e Uccello (35) che sono tutti e tre a 22 frequenze. Fuori dal podio la Mano (5) con le sue 21 frequenze, ad una lunghezza il Maiale (4). E poi c’è un folto gruppo di numeri e simboli che condividono lo stesso numero di frequenze. Ci riferiamo a Elica (33), Cerino (18), Sfortuna (17), Baule (14), Soldato (12) e quindi Topi (11). Questi simboli e i relativi numeri sono tutti a quota 19 frequenze. Sarà interessante allora scoprire se e in che modo cambierà questa graduatoria…

