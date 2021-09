SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 16 settembre 2021

In questo terzo giovedì del mese, 16 settembre 2021, fa ancora una volta capolino all’orizzonte l’appuntamento con il Simbolotto, che torna quest’oggi con una nuova estrazione. I numeri vincenti sono stati appena svelati e noi de “Il Sussidiario” li abbiamo trascritti in tempo reale, abbinandoli ai simboli corrispondenti. Ricordiamo che la particolarità di questo concorso risiede proprio nell’accostamento dei numeri ai simboli, caratteristica che rende unico questo gioco, se confrontato con gli altri presenti in Italia.

Al di là degli emblemi sorteggiati, in ogni caso, va scrupolosamente verificata la schedina di gioco, così da essere certi di non cestinare una giocata vincente. Ribadendovi l’immancabile invito a giocare responsabilmente, vi rinnoviamo l’esortazione a procedere con il controllo della vostra bolletta anche mediante i canali ufficiali e le ricevitorie. Riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: i Topi (11), la Gatta (3), i Funghi (43), il Diamante (29), la Luna (6). (Agg. di Alessandro Nidi)

DOPO IL LOTTO, ATTESA PER IL SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE FORTUNATA?

Si rinnova nella prima serata del giovedì il consueto appuntamento di metà settimana in compagnia del Simbolotto, il concorso che arriva subito dopo il Lotto, del quale è il suo gioco “gemello”. La partecipazione alla nuova estrazione in programma, infatti, è legata proprio al Lotto ed ha come unico requisito imprescindibile la giocata sulla ruota in promozione nel corso del mese. Per questo settembre 2021 i riflettori continuano a restare accesi sulla ruota di Palermo che ha preso il posto della ruota Nazionale la quale è stata protagonista per due mesi di fila.

Il meccanismo del Simbolotto è molto semplice ed è soprattutto gratuito. Chi aderisce al gioco del Lotto piazzando la giocata sulla ruota di Palermo automaticamente prenderà parte al concorso di questo giovedì del gioco gemello che arriva prontamente dopo e che offre la possibilità di vincere fino a 10 mila euro da aggiungere agli eventuali premi messi a segno nel Lotto. In maniera automatica dunque vengono generati cinque numeri e relativi simboli con i quali andare a caccia, al termine della serata, della cinquina vincente. Provare non costa nulla, è proprio il caso di dirlo, e questa sera potrebbe essere quella fortunata per riuscire a mettere mano ad un bel gruzzoletto!

SIMBOLOTTO: ECCOI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Se state scalpitando in attesa di conoscere la nuova combinazione del Simbolotto con i suoi cinque numeri e simboli vincenti, occorrerà dotarsi di una buona dose di pazienza e mettersi in attesa. Ricordiamo infatti che l’estrazione arriverà esattamente dopo quella del Lotto. Ma come ingannare il tempo? I veri appassionati potrebbero restare incuriositi dalla scoperta della classifica che alla vigilia di ciascun appuntamento accoglie i numeri ed i simboli ritardatari del Simbolotto. In questo caso serviranno a ben poco ai fini del gioco che, come ribadito, si svolgerà in maniera del tutto automatica, ma basterà certamente a soddisfare le curiosità dei veri appassionati.

In cima alla classifica resta ben saldo con i suoi 31 concorsi in ritardo il 43 Funghi, seguito a quota 26 dal 6 Luna. Terzo del podio per il 41 Buffone mentre appena alle spalle con 24 estrazioni mancanti si colloca il 16 Naso. E’ il 34 Testa a seguire a cortissima distanza con i suoi 23 ritardi. Sono 18, invece, le estrazioni saltate dal 39 Forbici mentre il 14 Baule si ferma a quota 16. Si scende a 13 con le estrazioni in ritardo da parte del 22 Balestra e 45 Rondine.



