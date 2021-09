SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 23 settembre 2021

Oggi, giovedì 23 settembre 2021, si rinnova l’appuntamento con una nuova estrazione del Simbolotto. Pochissimi istanti fa sono stati svelati i numeri vincenti e noi de “Il Sussidiario” li abbiamo annotati per voi, trascrivendoli in tempo reale e associandoli con immediatezza ai simboli corrispondenti. Non va scordato, infatti, che il tratto distintivo di questo concorso consta proprio nell’abbinamento dei numeri ai simboli: una peculiarità in grado di conferire unicità a questo gioco.

Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 23 settembre: numeri vincenti!

Giocoforza, diviene fondamentale un controllo scrupoloso della propria schedina, così da essere certi al cento per cento di non gettare via una giocata vincente. Oltre all’immancabile invito a giocare responsabilmente, vi rinnoviamo quindi l’esortazione a procedere con la verifica della vostra giocata anche attraverso i canali ufficiali e le ricevitorie. Riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: i Topi (11), l’Ombrello (28), l’Elmo (26), la Culla (9), il Disco (32). (Agg. di Alessandro Nidi)

LOTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Quote e Superstar estrazioni 21 settembre 2021

CLICCA QUI PER NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO

DOPO IL LOTTO, ATTESA PER IL SIMBOLOTTO: VERSO UNA NUOVA ESTRAZIONE FORTUNATA

Come ogni giovedì, anche oggi, 23 settembre, si rinnova il consueto appuntamento in compagnia del Simbolotto, l’affascinante gioco che arriva subito dopo il Lotto. Si tratta dell’opzione molto gradita da parte dei giocatori del Lotto i quali nel corso dei mesi passati hanno dimostrato la loro grande passione nei confronti del gioco al punto da farlo estendere ben oltre la data di scadenza inizialmente prefissata.

Per aderire alla giocata settimanale è estremamente semplice in quanto non ci sono grandi regole da seguire se non un solo ed unico requisito: eseguire la puntata del Lotto sulla ruota in promozione nel corso del mese. In questo caso, ancora per pochi appuntamenti, sarà la ruota di Palermo. Quanto si può vincere al Simbolotto? Indovinando tutta la sequenza di simboli e numeri di cui si compone la combinazione fortunata, sarà possibile entrare in possesso di un bel gruzzoletto da 10 mila euro che andrebbe eventualmente ad aggiungersi alle altre vincite nel Lotto. L’adesione al gioco, rispettando il solo requisito di cui sopra, è assolutamente gratuita e questo spinge molti concorrenti a sfidare la Dea Bendata e sperare di poter concludere la serata in bellezza.

SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri vincenti e simboli di oggi 21 settembre 2021

SIMBOLOTTO: I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Siete in attesa di conoscere la nuova combinazione di numeri e simboli del Simbolotto di oggi 23 settembre? C’è ancora da attendere qualche minuto, ma nel frattempo possiamo sempre ingannare l’attesa dando uno sguardo ai ritardatari. Proprio così: anche l’amatissimo gioco che giunge puntuale dopo il Lotto ha i suoi “latitanti” anche se in questo caso, conoscerli non cambierà le sorti dell’estrazione che comunque è sempre legata al caso ed è del tutto estranea da strategie varie. In attesa, dunque, di scoprire i cinque numeri e simboli della serata possiamo intanto soddisfare la curiosità degli appassionati con i ritardatari del Simbolotto.

In cima alla top ten dei ritardatari troviamo da ormai 28 estrazioni il 41 Buffone, seguito dal 34 Testa a quota 26 concorsi e poi dal 39 Forbice che si lascia desiderare da 21 estrazioni. Appena scoperto il podio, non ci resta che dare uno sguardo ai numeri e relativi simboli che troviamo appena fuori. Si riparte dal 14 Baule con le sue 19 estrazioni mancanti, mentre a quota 16 concorsi troviamo il 22 Balestra. Ben tre presenze con 15 estrazioni in ritardo: 42 Caffè, 25 Natale e 36 Nacchere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA