Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 1 settembre 2022

DOPO IL LOTTO ARRIVA IL SIMBOLOTTO E LE SUE RICCHE VINCITE

Il nono mese dell’anno, portatore di grandi novità, è finalmente in partenza e con esso arriva anche la nuova estrazione del Simbolotto, il gioco “gemello” del Lotto e che arriva puntuale subito dopo le estrazioni di tutte le ruote di oggi 1 settembre 2022. Si tratta del secondo appuntamento della settimana dopo quello del passato martedì e presto sarà svelata la combinazione composta da cinque numeri e simboli estratti in modo del tutto casuale ed automatico. Al più fortunato potrebbe fruttare un bel gruzzoletto del valore complessivo di 10 mila euro che potrebbe aggiungere alle altre eventuali vincite della serata.

Se vi state domandando adesso in che modo sarà possibile procedere alla giocata del Simbolotto, vi sveliamo subito che le regole da mettere in pratica saranno molto semplici ed immediate, dal momento che è previsto un solo piccolo requisito: fare almeno una puntata del Lotto sulla ruota in promozione nel mese in corso. Dopo averci tenuto compagnia per due mesi consecutivi, la ruota Nazionale lascia da oggi ufficialmente il posto alla ruota di Palermo. Una ruota estremamente fortunata e che potrebbe portare già da stasera a delle interessanti vincite. Fatto ciò sarà prodotta in modo automatico e gratuito una combinazione stampata sulla vostra bolletta del Lotto.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Le cifre del Simbolotto stampate sulla vostra schedina di gioco potrebbero fruttare una bella vincita aggiuntiva. Se cifre e simboli dovessero combaciare con la cinquina estratta, potreste iniziare i festeggiamenti in questo inizio di mese. Ma ricordatevi di controllare attentamente poiché potreste vincere anche con il 4, il 3 e persino il 2. Nell’attesa della nuova estrazione di oggi, giovedì 1 settembre 2022, diamo uno sguardo ai numeri ed ai simboli ritardatari.

Scoprire i ritardatari nel Simbolotto, il gioco che arriva subito dopo il Lotto, potrebbe soddisfare solo le curiosità degli appassionati ma non aggiunge nulla ai fini del gioco. Ecco la classifica: in cima troviamo il 26 Elmo, assente da 35 concorsi; il 36 Nacchere ha collezionato un ritardo di 32 concorsi. Sono 27 le estrazioni mancanti per il 20 Festa. E poi ancora, 22 i turni saltati per il 42 Caffè ed il 12 soldato. Il 31 Anguria si fa desiderare da 20 appuntamenti. Segue il 18 Cerino con un ritardo di 16 concorsi Simbolotto, e poi il 3 Gatta che manca da 12 estrazioni. A chiudere la top ten dei ritardatari sono il 43 Funghi (12) e la coppia formata da 1 Italia e 6 Luna, mancanti da 11 concorsi.

