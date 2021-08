Simbolotto, Lotto: simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 10 agosto 2021

Quali sono i numeri vincenti del Simbolotto e i relativi simboli? Negli ultimi minuti è questa la domanda ricorrente tra coloro che hanno deciso di partecipare all’estrazione di oggi, martedì 10 agosto 2021. E questo per una ragione molto semplice: la combinazione fortunata è uscita poco fa, quindi questo è il momento di controllare le proprie giocate e scoprire se il primo premio da 10mila euro è stato vinto o meno. Per riuscirci bisogna centrare tutta la cinquina di numeri vincenti e simboli fortunati, altrimenti bisogna ripiegare sulle altre categorie di vincita, “accontentandosi” di un premio minore. Considerando il fatto che questo è un gioco gratuito, anche una piccola somma sarebbe un grand risultato, senza contare il fatto che potrebbe fare molto comodo. E allora vi lasciamo al momento della verità, quello in cui a parlare sono i numeri vincenti del Simbolotto. Eccoli qui: il Lupo (21), il Cacio (30), il Diamante (29), l’Elica (33), la Festa (20). Buona fortuna! (agg. di Silvana Palazzo)

DOPO IL LOTTO IN ARRIVO UN SIMBOLOTTO RICCO DI PREMI? ECCO COME FUNZIONA

Nuovo appuntamento con il Simbolotto di oggi, martedì 10 agosto 2021. Prima della notte delle stelle cadenti è tempo di cercare i cinque numeri e simboli che danno accesso a dei premi importanti. Per ogni euro giocato c’è in palio un importo massimo di 10mila euro: non male per un concorso che di fatto è gratuito. Per giocare al Simbolotto basta infatti piazzare una giocata sul Lotto, precisamente sulla ruota in promozione, che per questo mese d’agosto 2021 è quella di Genova. Fatto ciò sarà il sistema, in maniera del tutto automatica e gratuita, ad emettere una schedina contenente cinque numeri e simboli. A quel punto non vi resterà che sperare di azzeccarli tutti. Ma attenzione, anche in assenza di en plein resteranno intatte le vostre possibilità di successo: si vince infatti anche facendo “4”, “3” e “2”. Perché non tentare? E’ gratis!

IN ATTESA DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO STUDIAMO LE STATISTICHE CON I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

La nostra marcia di avvicinamento al Simbolotto di oggi non può non passare da un’analisi dei numeri e simboli ritardatari alla vigilia dell’estrazione odierna? Qual è il primatista in fatto di assenze consecutive? Il 31 Anguria con 51 ritardi di fila: e forse non poteva essere diversamente trovandoci in piena estate. Seconda posizione per il 4 Maiale, i cui ritardi di fila sono diventati 45, davanti al 42 Caffè, terzo della graduatoria, con 18 turni di ritardo. Alle sue spalle c’è il 20 Festa con 17 estrazioni da latitante, che a sua volta precede un terzetto composto da 27 Scala, 43 Funghi e 26 Elmo: tutti ritardatari da concorsi. La classifica del Simbolotto prosegue con una coppia: quella formata da 10 Fagioli e 21 Lupo, ritardatari da 14 estrazioni. Chiusura riservata al 2 Mela, assente all’appello per 12 volte di fila: tornerà a rispondere presente già questa sera?

