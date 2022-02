Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi, 10 febbraio 2022

IN ARRIVO NUOVE RICCHE VINCITE AL SIMBOLOTTO DOPO QUELLE DEL LOTTO?

Secondo appuntamento della settimana in compagnia del Simbolotto, il gioco “gemello” a quello del Lotto che arriva subito dopo l’estrazione di tutte le ruote e che svelerà la propria combinazione fortunata di numeri e simboli nella prima serata di oggi, giovedì 10 febbraio 2022. Tutto è pronto in vista del nuovo concorso che raduna tutti gli appassionati del Lotto che avranno anche questa sera la possibilità di incrementare il paniere delle proprie vincite, includendo anche quelle provenienti dal Simbolotto.

Cosa fare? Nel caso in cui dovessero giocare i propri numeri del Lotto sulla ruota attualmente in promozione nel Simbolotto, potranno partecipare automaticamente ed in modo totalmente gratuito all’estrazione della combinazione fortunata del gioco complementare che ad ogni concorso permette di vincere fino a 10mila euro aggiuntivi. Quello che vi abbiamo appena svelato è il solo requisito richiesto per poter partecipare all’estrazione di questa sera che si compirà subito dopo quella del Lotto. Ricordiamo che questo mese la ruota in promozione è quella di Cagliari. Basterà quindi puntare su questa ruota durante la giocata odierna del Lotto ed attendere poi la combinazione vincente del Simbolotto da consultare con quella presente sulla vostra schedina.

SIMBOLOTTO: LA CLASSIFICA DEI RITARDATARI DEL CONCORSO TARGATO LOTTOMATICA

Al Simbolotto non si vince solo ed esclusivamente centrando tutti e cinque i numeri ed i simboli estratti, ma anche con il 4, il 3 ed il 2, sebbene la vincita massima del valore di 10mila euro resti la più ambita. In attesa di conoscere la nuova combinazione vincente, è possibile dare uno sguardo ai simboli e numeri ritardatari nel concorso gemello a quello del Lotto, così da poter fare un confronto con le accoppiate assegnate in modo del tutto automatico e casuale dal gioco.

Secondo le statistiche aggiornate, in cima alla top ten dei ritardatari nel Simbolotto troviamo il 12 Soldato assente da 33 concorsi. Alle sue spalle si piazza il 24 Pizza che manca da 25 estrazioni, mentre sul gradino più basso del podio troviamo a quota 20 concorsi in ritardo due presenze, ovvero il 36 Nacchere ed il 29 Diamante. Con un ritardo di 18 concorsi segnaliamo il 13 Rana. Passiamo poi al 5 Mano (16) seguito dal 27 Scala (15). Concludiamo la top ten dei ritardatari con due doppie assenze: il 35 Uccello e 37 Piano mancanti da 14 estrazioni ed il 28 Ombrello e 21 Lupo che si fanno desiderare da 13 estrazioni.

