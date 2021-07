SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 10 luglio 2021

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, SORPRESE IN ARRIVO?

Torna anche oggi, sabato 10 luglio 2021, l’appuntamento con il gioco del Simbolotto. Per quanti ancora non lo conoscessero, si tratta del gioco “gemello” del Lotto. Di questo grado di parentela così stretto si può parlare a ragione: per partecipare al Simbolotto, infatti, è necessario piazzare una giocata sul Lotto, in particolare sulla ruota in promozione del mese in corso, che in questo luglio 2021 è la Nazionale.

Fatto questo, senza alcun esborso aggiuntivo, sarà il sistema a generare una schedina contenente cinque numeri e simboli con la quale potrete andare a caccia della cinquina vincente. Quali sono i premi in palio? Tutto dipende dall’importo che avrete investito sul Lotto. Ad un euro di giocata corrisponde – per chi azzecca tutti e cinque i numeri e simboli – un primo premio da 10mila euro. Non scoraggiatevi, però, se controllando la schedina vi accorgerete che già il primo premio non compare, sappiate che si vince anche facendo “4”, “3” e “2”.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: I NUMERI RITARDATARI

Tra gli aspetti più monitorati da coloro che amano il Simbolotto vi è certamente quello riguardante i ritardatari. Quali sono i grandi assenti del concorso? Iniziamo dal 2 Mela, primatista con 50 ritardi di fila. Seconda piazza per il 31 Anguria a quota 38 ritardi, mentre in terza posizione c’è il 12 Soldato con 33 sparizioni. Quarta piazza per il 4 Maiale, primula rossa da 32 estrazioni. Chiude la top five il 41 Buffone con 29 assenze. Il 22 Balestra non si vede invce da 24 turni: identico periodo di latitanza del 7 Vaso. L’ottava casella della classifica spetta di diritto al 44 Prigione, ricercato da 19 concorsi. Nona piazza per l’8 Braghe, scomparso da ormai 18 turni. A completamento della top ten troviamo il 35 Uccello, diventato “uccel di bosco” da 17 turni. Che sia oggi la volta buona per tornare ad avvistarlo?

