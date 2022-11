SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 10 novembre 2022

Il Simbolotto si palesa ancora una volta oggi, giovedì 10 novembre 2022, con una nuova estrazione e con i suoi numeri e simboli vincenti. Gli esiti del sorteggio odierno sono stati da poco annunciati e noi de IlSussidiario.net li abbiamo annotati per voi lettori e ve li comunichiamo di seguito. In questo istante sono in corso le operazioni di abbinamento dei simboli ai numeri corrispondenti e vi ricordiamo, approfittando di questa attesa, quanto sia fondamentale giocare responsabilmente, con le schedine che dovranno essere verificate scrupolosamente, visto e considerato che la possibilità di gettare via una bolletta vincente è davvero alta.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 10 novembre 2022

Adesso passiamo alla lettura dei numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione odierna del Simbolotto: la Scala (27), le Nacchere (36), le Forbici (39), la Festa (20), la Balestra (22). (Agg. di Alessandro Nidi)

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, DOPO QUELLI DEL LOTTO ECCO I NUOVI PREMI IN PALIO

I numeri e i simboli vincenti del Simbolotto caratterizzano anche l’estrazione in programma nella serata di oggi, giovedì 10 novembre 2022 e i giocatori di tutta Italia sperano nella magnanimità della buona sorte. Com’è noto, il Simbolotto è legato in maniera indissolubile al concorso del Lotto e proprio per questo motivo sarà fondamentale osservare in primis gli esiti del Lotto per capire se ci sarà margine per abbandonarsi ai festeggiamenti o se, invece, lo spumante dovrà essere tenuto in fresco per altre occasioni.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto/ Numeri vincenti 8 novembre: i top & flop

Ma come si gioca al Simbolotto? Niente di complicato: sarà sufficiente effettuare la propria giocata al Lotto sulla ruota abbinata per il mese corrente (Torino). Archiviato questo step, in maniera del tutto gratuita e automatica sarà sviluppata una combinazione di simboli e di numeri casuale, che verrà riportata sulla parte finale della schedina. Questo – è d’uopo precisarlo – non comporterà ulteriori esborsi per lo scommettitore, che dovrà corrispondere unicamente la cifra che aveva previsto di spendere per il Lotto.

LA CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Quanto si può vincere con il Simbolotto e con i suoi numeri e simboli vincenti? La risposta a tale quesito viene fornita direttamente dal sito internet ufficiale del concorso: qualora si intercettasse per intero la cinquina vincente, il premio massimo corrisponderebbe a 10mila euro. Per chi, invece, totalizzerà 4, 3 oppure 2 punti, sono previsti riconoscimenti economici decisamente inferiori, pari rispettivamente a 50, 5 e 1 euro.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 8 novembre 2022

Chiudiamo con la graduatoria dei numeri e dei simboli ritardatari del Simbolotto: al primo posto c’è il 15 (ragazzo), che si fa desiderare da 28 concorsi; seguono l’1 (Italia), in seconda posizione con 26 assenze, e, in terza piazza, il 13 (rana), con 20 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 32 (disco), che non si palesa da 19 turni, nel 37 (piano), che non si manifesta da 18 sorteggi, e nel tandem a cui danno vita l’11 topi e il 20 festa, con 17 ritardi accumulati fino a qui. A seguire, nella classifica dei ritardatari troviamo il 22 (balestra) con 16 latitanze di fila, e il 41 (buffone), con 15 assenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA