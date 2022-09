Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi, 10 settembre 2022

IL LOTTO LASCIA IL POSTO AL SIMBOLOTTO E ALLE SUE VINCITE

Le estrazioni del Simbolotto e dei suoi numeri e simboli vincenti faranno capolino nuovamente nella serata odierna, per la terza e ultima volta in questa settimana. Oggi, sabato 10 settembre 2022, gli esiti saranno comunicati all’ora di cena, sostanzialmente in contemporanea con le estrazioni del Lotto, concorso a cui il Simbolotto da sempre è abbinato. Di fatto, indovinare tutti i numeri e simboli vincenti garantirebbe agli scommettitori di intascarsi l’intera posta in palio e di far esultare a perdifiato il possessore della schedina di gioco.

Le regole per giocare al Simbolotto sono davvero semplicissime, tanto che anche i giocatori meno esperti possono accostarsi con facilità a questo gioco. Tutto ciò che serve fare è eseguire una giocata del Lotto, a patto che sia effettuata sulla ruota associata al Simbolotto per il mese corrente (a settembre è quella di Palermo). Dopo questo passaggio, in modo gratuito e automatico il sistema elaborerà una combinazione del tutto casuale e provvederà a imprimerla sulla parte finale della vostra bolletta del Lotto, senza che lo scommettitore debba sborsare un importo superiore rispetto a quello preventivato per la sua giocata originaria.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Con i numeri vincenti e i simboli del Simbolotto quale cifra ci si può portare a casa? La risposta a tale interrogativo giunge dal portale ufficiale del concorso: in prima battuta, diciamo subito che il premio massimo consiste in 10mila euro, ma occorre sottolineare come vi siano anche riconoscimenti economici minori, che comunque possono regalare un momento di gioia ai giocatori. Dunque, si vince anche quando si riesce a intercettare un quantitativo inferiore di numeri, siano essi 4, 3 e 2.

Infine, diamo uno sguardo ai numeri e ai simboli più frequenti del Simbolotto: al primo posto c’è il 36 (nacchere), che si fa desiderare da 36 concorsi; segue il 12 (soldato), in seconda posizione con 26 assenze. In terza piazza troviamo il 31 (anguria), con 24 ritardi accumulati. Successivamente, ci imbattiamo nel 18 (cerino), che non si palesa da 20 turni, nel 38 (pigna), che non campeggia da 14 estrazioni, nel tandem 33 (elica) e 2 (mela), latitante da 12 turni, nella coppia 41 (buffone) e 13 (rana), con 11 assenze accumulate, e, infine, nel 10 (fagioli) e nel 22 (balestra), che non si palesano rispettivamente da 10 sorteggi.

