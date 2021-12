Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 11 dicembre 2021

Nella giornata di oggi, sabato 11 dicembre 2021, si palesa un nuovo appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti del Simbolotto. La sequenza fortunata è stata annunciata pochi istanti fa e “Il Sussidiario” l’ha appuntata in tempo reale: ci apprestiamo a fornirla di seguito a voi lettori, non prima, però, di aver concluso le operazioni di abbinamento di ogni numero al simbolo corrispondente. Diviene a questo punto imprescindibile eseguire un controllo approfondito della vostra schedina, in modo che possiate essere certi al mille per mille di non gettare via una giocata etichettata erroneamente come “non vincente”.

ESTRAZIONI SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti 11 dicembre: le vincite

È di fondamentale importanza, poi, giocare in modo responsabile e fare ricorso, per le fasi di verifica, anche ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Rompiamo adesso gli indugi e riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: la Scala (27), il Piano (37), la Pizza (24), il Quadro (40), l’Ombrello (28). (Agg. di Alessandro Nidi)

Numeri vincenti Lotto, Superenalotto, 10eLotto/ Estrazioni 9 dicembre: ruote top!

CLICCA QUI PER NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO

DOPO IL LOTTO È IL TURNO DEL SIMBOLOTTO E DELLE TANTO ATTESE VINCITE

Bentornati amici de ilsussidiario.net: questo sabato 11 dicembre non fa eccezione, come da tradizione è tempo di un’estrazione del Simbolotto. Se siete dei novizi del concorso non disperate: ci siamo qui noi ad illustrarvi le caratteristiche del gioco “gemello” del Lotto. Un rapporto di parentela che su queste pagine siamo soliti affermare strettissimo in ragione del fatto che per giocare al Simbolotto è necessario piazzare una puntata proprio sul Lotto. Importante ricordarsi di farlo sulla ruota in promozione del Lotto nel mese in corso, che in questo mese di dicembre è quella di Venezia. Fatto ciò sarà il sistema, in maniera del tutto automatica e gratuita, a generare una schedina contenente cinque numeri e simboli con cui andare a caccia dei premi del Simbolotto.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 9 dicembre 2021

Lo ribadiamo: in maniera automatica e gratuita. Ciò significa che voi non dovrete far altro, una volta giocato al Lotto sulla ruota giusta, che prendere in mano la schedina e controllare che i vostri numeri siano stati estratti…

SIMBOLOTTO: DIAMO UNO SGUARDO AI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come sempre l’estrazione del Simbolotto avverrà dopo quella del Lotto. Come ingannare l’attesa nel frattempo? Noi de ilsussidiario.net siamo soliti dare un’occhiata ai numeri e simboli ritardatari del concorso. Ecco perché non ci sorprende la costanza di rendimento del 17 Sfortuna, assente all’appello da ben 41 concorsi consecutivi. Non è una novità neanche il rapporto che lega 43 Funghi e 44 Prigione, vicini non solo sulla tabella numerica ma avvinghiati anche in quanto a numero di assenze: 21 di fila. Discorso simile per il 9 Culla, latitante da 19 turni e l’8 Braghe, che non fa capolino da 18 estrazioni di fila. Subito dopo troviamo due accoppiate: quella composta dal 4 Maiale e dal 14 Baule non si presenta da 15 concorsi; quella forma da 41 Buffone e 26 Elmo invece non si vede da 13 volte. Chiude la top ten il 35 Uccello, migrato altrove da 11 turni in serie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA