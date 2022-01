Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 11 gennaio 2022

Oggi, martedì 11 gennaio 2022, va in scena un nuovo appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti del Simbolotto. La sequenza fortunata è stata comunicata pochi minuti fa e “IlSussidiario.net” l’ha annotata in tempo reale per voi lettori: ci accingiamo a fornirvela in tempo reale, non prima però di avere completato le operazioni di abbinamento di ogni numero al simbolo corrispondente. Diviene pertanto fondamentale l’esecuzione di un controllo approfondito della vostra schedina, in maniera tale che possiate essere sicuri al mille per mille di non buttare via una giocata etichettata frettolosamente come “non vincente”.

Non va inoltre scordata l’importanza di giocare responsabilmente e di ricorrere anche ai canali ufficiali e alle ricevitorie per la verifica della bolletta. Riportiamo, adesso, i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: l’Elmo (26), l’Elica (33), il Naso (16), l’Anguria (31), i Topi (11). (Agg. di Alessandro Nidi)

DOPO LOTTO SONO LE VINCITE DEL SIMBOLOTTO A TORNARE PROTAGONISTE

Torna anche oggi, martedì 11 gennaio 2022, l’appuntamento con il Simbolotto. Conoscete il gioco “gemello” del Lotto? Sulle pagine de ilsussidiario.net siamo soliti affermare questo grado di parentela in ragione del fatto che per partecipare al Simbolotto la sola cosa da fare è piazzare la propria puntata sul Lotto. Non ci siamo confusi: è proprio il Lotto il crocevia da affrontare per aver accesso ad un biglietto del Simbolotto. La cosa da ricordare è soltanto una: piazzare la propria giocata sulla ruota del Lotto in promozione per il mese in corso, che in questo mese di gennaio 2022 corrisponde a quella di Bari. Fatto ciò sarà il sistema, in maniera del tutto automatica e gratuita, a generare una schedina del Simbolotto contenente cinque numeri e simboli con cui andare a caccia dei premi in palio. Il più alto ammonta a 10mila euro per ogni euro investito ed è riservato a chi azzecca tutto.

ANALIZZIAMO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Questo martedì 11 gennaio 2022 non fa eccezione. Anche oggi l’estrazione del Simbolotto avverrà dopo quella del Lotto. Come possiamo ingannare l’attesa fino a quel momento? Magari dando un’occhiata alle statistiche riguardanti i numeri e simboli ritardatari. In vetta alla classifica non cambia niente: è sempre il 43 Funghi il latitante per eccellenza con 34 ritardi di fila. Seconda posizione per il 23 Amo, che sabato ha raggiunto proprio le 23 assenze.

Sul terzo gradino del podio del Simbolotto una coppia, quella composta da 10 Fagioli e 31 Anguria, entrambi assenti da 22 concorsi. Quinta posizione per il 12 Soldato, che non risponde presente da 20 estrazioni. Poi è la volta di un terzetto, quello composto da 19 Risata, 20 Festa e 22 Balestra: tutti assenti da 19 turni. Nona casella della graduatoria per il 38 Pigna con 18 assenze. Chiude la top ten il 34 Testa con 16 ritardi consecutivi.

