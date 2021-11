SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 11 novembre 2021

Quest’oggi, giovedì 11 novembre 2021, si rinnova il momento di trattenere il fiato con l’estrazione dei numeri vincenti del Simbolotto. Poco fa è stata annunciata la sequenza fortunata e noi de “Il Sussidiario” l’abbiamo appuntata per voi lettori. Di conseguenza, ci impegniamo ora a fornirvela in tempo reale, ma soltanto dopo avere ultimato le operazioni di abbinamento di ogni numero al suo simbolo corrispondente, vera e propria peculiarità di questa tipologia di concorso. Diventa fondamentale, quindi, eseguire una verifica scrupolosa e approfondita della schedina, così che siate al cento per cento sicuri di non buttare via una giocata vincente e non riconosciuta immediatamente come tale.

Vi ricordiamo poi l’importanza di giocare in maniera responsabile e di non accelerare le fasi di verifica della vostra bolletta, facendo ricorso anche ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: il Cacio (30), l’Uccello (35), la Testa (34), i Topi (11), il Lupo (21). (Agg. di Alessandro Nidi)

DOPO IL LOTTO TOCCHERÀ AL SIMBOLOTTO: GRANDI VINCITE IN ARRIVO?

Sta per tornare nella prima serata di oggi il Simbolotto, il gioco opzionale del Lotto che arriva subito dopo quest’ultimo e che promette ai propri utenti di poter aggiungere alle loro eventuali vincite un ulteriore gruzzoletto. Come poter rifiutare una simile opportunità? Il Simbolotto illuminerà anche la prima serata di oggi 11 novembre, in un clima di attesa e possibile festa che potrebbe contribuire a dare una svolta ad una metà di settimana quasi ovunque uggiosa. State aspettando i nuovi numeri e simboli vincenti? Non vi resta che mettervi comodi mentre vi rispolveriamo le regole legate all’affascinante e sempre più apprezzato gioco Sisal.

Il Simbolotto è il gioco opzionale del Lotto al quale è possibile partecipare in modo assolutamente gratuito ed automatico. In che modo? L’unico requisito che vi viene richiesto ha a che fare con la giocata al Lotto puntando sulla ruota in promozione nel corso del mese in atto. Per novembre la ruota di riferimento è quella di Torino. Una volta rispettato il solo requisito richiesto, potrete affidarvi totalmente alla Dea Bendata che potrebbe riempire le vostre tasche con una vincita aggiuntiva fino a 10mila euro!

SIMBOLOTTO: ECCO I NUMERI E SIMBOLI VINCENTI

Occorrerà attendere ancora qualche ora prima di scoprire la nuova combinazione del Simbolotto, il gioco che arriva puntuale subito dopo il Lotto e che potrebbe svoltare la serata a più di un concorrente. Il gioco opzionale è del tutto indipendente, sul piano delle vincite, rispetto al Lotto: gli eventuali premi andrebbero così a sommarsi formando un gruzzoletto ancora più interessante. A breve scopriremo le accoppiate fortunate di simboli e numeri, ma nell’attesa è possibile ingannare il tempo con i ritardatari nel Simbolotto.

Quali sono i principali numeri e simboli latitanti del gioco più atteso dopo il Lotto? Ecco a seguire i ritardatari nel Simbolotto, che come sempre non avranno alcun peso sul piano della strategia, essendo un gioco del tutto automatico ed affidato al caso. In cima alla classifica, questo giovedì 11 novembre troviamo il 19 Risata che manca da 31 estrazioni; lo segue il 17 Sfortuna con 28 concorsi mancanti e poi il 18 Cerino con 22. Fuori dal podio vanno a piazzarsi l’11 Topi (20), il 34 Testa (19) e il 25 Natale (17). Seguono il 15 Ragazzo che manca da 15 estrazioni, mentre una in meno per il 30 Cacio. Chiudono la top ten dei ritardatari nel Simbolotto il 39 Forbici ed il 28 Ombrello, rispettivamente a quota 13 e 12 concorsi saltati.

