SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 11 settembre 2021

DOPO IL LOTTO ARRIVA IL SIMBOLOTTO CON I SUOI RICCHI PREMI

Torna anche oggi, sabato 11 settembre 2021, l’appuntamento con il Simbolotto. Per chi ancora non lo conoscesse, stiamo parlando del gioco “gemello” del Lotto, il il concorso che mette in palio un primo premio da 10mila euro per ogni euro giocato. Ma come si partecipa all’estrazione che, da tradizione, avviene sempre dopo quella del Lotto? Farlo è molto semplice: basta giocare proprio al Lotto! No, tranquilli, non abbiamo le idee confuse: è proprio che l’unico requisito richiesto a chi vuole partecipare al Simbolotto è quello di giocare al Lotto.

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni e 10eLotto oggi 11 settembre: numeri vincenti!

La cosa importante è ricordarsi di piazzare la propria giocata sulla ruota in promozione: in questo mese di settembre 2021 si tratta di quella di Palermo. A quel punto sarà il sistema, in maniera del tutto automatica – e soprattutto gratuita – a generare per voi una schedina contenente cinque numeri e simboli, con la quale andare a caccia dei premi più ambiti.

Estrazioni Lotto e Superenalotto/ Numeri vincenti 9 settembre: 10eLotto e SuperStar

SIMBOLOTTO: ANALIZZIAMO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come ingannare l’attesa in vista dell’estrazione Simbolotto? Magari prestando attenzione ai numeri e simboli ritardatari del concorso. Per la legge dei grandi nuemeri sono proprio loro i maggiori indiziati a tornare a fare capolino fra gli estratti. Il primatista in fatto di assenze è il 43 Funghi, che ha messo in fila 29 turni senza farsi trovare. Si nasconde da 24 concorsi il 6 Luna, in seconda posizione, mentre è terzo con 23 ritardi consecutivi il 41 Buffone.

Quarta piazza per il 16 Naso, assente all’appello da 22 concorsi di fila. Completa la top five il 34 Testa, ritardatario da 21 estrazioni. A seguire troviamo il 38 Pigna, in ritardo da 18 turni. Subito dietro il 40 Quadro (17 ritardi) e il 39 Forbici (16). A completamento della top ten del Simbolotto un’accoppiata: è quella composta da 12 Soldato e 14 Baule, entrambi latitanti da 14 estrazioni in serie.

Simbolotto, Lotto numeri vincenti e simboli/ Oggi, estrazione 9 settembre 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA