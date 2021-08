SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 12 agosto 2021

Il Simbolotto è pronto a rubare la scena a Superenalotto e Lotto questa sera. Dopo le estrazioni dei numeri vincenti di questi due giochi, è arrivato il momento di scoprire quelli particolari del gioco che ormai non è più una sorpresa. Particolari perché sono accompagnati sempre dai simboli a cui sono associati, quindi avete una cinquina di numeri fortunati e al tempo stesso una di simboli.

La modalità di controllo non cambia, anzi potremmo dire che si arricchisce, perché potete partire dai numeri e poi passare ai simboli. Un modo anche divertente di vivere un momento comunque delicato, visto che con il “5” si possono vincere 10mila euro (senza dimenticare le altre categorie di vincita). Anche per l’importanza del momento, vi suggeriamo la massima attenzione nel controllo dei numeri vincenti del Simbolotto. A tal proposito, lasciamo a loro la parola. Ecco dunque la cinquina di numeri e simboli fortunati di oggi: l’Ombrello (28), la Culla (9), l’Elmo (26), il Disco (32), le Braghe (8). (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SIMBOLOTTO DUE GIOCHI COLLEGATI RICCHI DI PREMI

Si avvicina il momento del nuovo appuntamento all’insegna del Simbolotto, il gioco che torna anche oggi 12 agosto 2021, subito dopo la consueta estrazione del Lotto. L’accoppiata di cinque numeri e simboli potrebbe portare questa sera ad un motivo in più per sorridere. Se, infatti, la Dea Bendata deciderà di farsi viva in questa torrida giornata di metà agosto, il più fortunato potrebbe addirittura portarsi a casa una cifra di tutto rispetto pari a 10 mila euro! Niente male per un gioco che non richiede alcuna abilità o requisito particolare e che si svolge in modo totalmente gratuito.

Cosa occorre fare però per assicurarsi la fortuna dalla propria parte? C’è, di fatto, un solo requisito fondamentale che permette di poter accedere alla giocata e di poter avere tra le mani la possibile schedina vincente. Sarà necessario infatti piazzare una giocata sul Lotto e nel dettaglio sulla ruota in promozione nel mese in corso, vale a dire quella Nazionale (esattamente come accaduto per il mese precedente).

SIMBOLOTTO, ECCO LE STATISTICHE CON I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Giocare al Simbolotto diventa dunque estremamente semplice ed oltre al premio massimo realizzabile con il “5” si vince anche facendo “4”, “3” e “2”. Prima di andare alla scoperta dei principali ritardatari tra i simboli ed i numeri del Simbolotto, ecco qual è stata la combinazione fortunata del precedente concorso: il Lupo (21), il Cacio (30), il Diamante (29), l’Elica (33), la Festa (20). Spazio adesso ai principali latitanti del gioco che è pronto a fare capolino anche questa sera subito dopo l’estrazione delle 11 ruote del Lotto.

In prima linea resiste tra i ritardatari con 52 concorsi mancanti il re dell’estate, ovvero il 31-Anguria. Lo segue il 4-Maiale con 46 ritardi ad oggi collezionati. Il podio si completa con il 42-Caffè. Sono 16 in tutto i ritardi che hanno collezionato rispettivamente le combinazioni rappresentate da 43-Funghi, 27-Scala e 26-Elmo mentre il 10-Fagioli si ferma a 15 estrazioni mancanti. Completano la top ten dei ritardatari del Simbolotto il 2-Mela con 13 ritardi, l’8-Braghe ed il 32-Disco entrambi con 12 ritardi.



