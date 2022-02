Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi, 12 febbraio 2022

DOPO IL LOTTO E I SUOI MONTEPREMI È TEMPO DEL SIMBOLOTTO…

Terzo e ultimo appuntamento della settimana in compagnia del Simbolotto, concorso abbinato al Lotto e che arriva subito dopo l’estrazione avvenuta su tutte le ruote e che svelerà la propria combinazione fortunata di numeri e simboli nella prima serata di oggi, sabato 12 febbraio 2022. Tutto è pronto in vista del nuovo concorso che raduna tutti gli appassionati del Lotto e che offre la ghiotta chance di ampliare il proprio portfolio delle vincite con premi extra.

Come fare per provare ad agguantare questi ultimi? Tutti gli scommettitori, qualora dovessero giocare i loro numeri del Lotto sulla ruota attualmente in promozione nel Simbolotto, potranno partecipare automaticamente e gratuitamente all’estrazione della combinazione fortunata del gioco complementare, che ad ogni concorso permette di coltivare l’opportunità di incamerare fino a 10mila euro aggiuntivi. Ricordiamo che questo mese la ruota in promozione è quella di Cagliari: sarà pertanto sufficiente puntare su di essa durante la giocata odierna del Lotto e attendere poi la combinazione vincente del Simbolotto da confrontare con quella impressa dal sistema sulla vostra schedina.

SIMBOLOTTO, I SIMBOLI RITARDATARI: QUALI SONO?

In attesa dell’estrazione odierna, rammentiamo che al Simbolotto non si vince solamente centrando tutti e cinque i numeri e i simboli estratti, ma anche con 4, 3 e 2 punti messi a referto, grazie ai premi minori posti in palio. Diamo intanto uno sguardo ai simboli e ai numeri ritardatari, così da poter fare un confronto con le accoppiate assegnate in modo del tutto automatico e casuale dal gioco.

Secondo le statistiche aggiornate, in cima alla top ten dei ritardatari nel Simbolotto troviamo il soldato (12), assente da 34 concorsi. Alle sue spalle si piazza il 36 (nacchere), che manca da 21 estrazioni, mentre sul gradino più basso del podio troviamo a quota 19 concorsi la rana (13). Con un ritardo di 17 concorsi segnaliamo il 5 (mano). Passiamo poi al 27 scala (16), al 37 piano e al 15 uccello (15). Concludiamo la top ten dei ritardatari con tre ulteriori assenze: il 21 lupo (14), il 26 (elmo) e il 33 (elica), questi ultimi due latitanti da 13 turni.

