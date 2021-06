SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 12 giugno

NUOVO APPUNTAMENTO CON IL SIMBOLOTTO DI QUESTO SABATO 12 GIUGNO 2021

Per chi ancora non lo conoscesse: stiamo parlando del Simbolotto gioco “gemello” del Lotto che ogni martedì, giovedì e sabato mette in palio un montepremi da 10mila euro per chi azzecca la cinquina vincente di numeri e simboli. Ma quali sono i requisiti per partecipare all’estrazione che avviene come di consueto dopo quella del Lotto?

LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 12 giugno: i numeri vincenti

Innanzitutto potremmo sintetizzare dicendo che per giocare al Simbolotto bisogna giocare al Lotto. Entrando nello specifico dobbiamo dire che si deve giocare su una ruota in particolare del Lotto: quella in promozione, che per il mese in corso corrisponde a quella di Napoli. Quanto costa giocare? Nulla: piazzata la vostra puntata sul Lotto, sarà il sistema, in maniera del tutto automatica e gratuita, a generare il vostro biglietto (speriamo fortunato) per il Simbolotto: in bocca al lupo!

NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni 10 giugno 2021: vincite Superstar

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Una volta ottenuta la vostra schedina del Simbolotto può essere interessante verificare se tra i vostri numeri e simboli ci sono anche quelli ritardatari da più tempo. Il primo della classifica in fatto di assenze è il 2 Mela, che non fa capolino esattamente da 38 turni di fila. In seconda posizione il 37 Piano si conferma un diesel con 35 estrazioni tra i ritardatari.

Al terzo posto ci sono i 10 Fagioli, svaniti nel nulla da 27 concorsi. Il 31 Anguria è invece scomparso per 26 volte in rapida successione. A completamento della top five dei ritardatari troviamo il 12 Soldato con 21 assenze, mentre il 4 Maiale con i suoi 20 turni di ritardo è sesto. Settima piazza in coabitazione per 41 Buffone e 5 Mano, entrambi assenti da 17 volte. Nona piazza per il 33 Elica con 16 ritardi, chiude il 45 Rondine con 13 assenze in serie.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 10 giugno 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA