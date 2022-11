Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi, 12 novembre 2022

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO DI OGGI 12 NOVEMBRE 2022: IN ARRIVO RICCHI PREMI?

Il Simbolotto, con i suoi numeri e simboli vincenti, torna oggi, sabato 12 novembre 2022, con l’ultima estrazione della settimana corrente, che gli italiani si augurano possa rivelarsi vincente e foriera di buona sorte. Com’è risaputo da tempo, il Simbolotto è connesso al concorso del Lotto e proprio per questa ragione sarà importante analizzare in prima battuta gli esiti del Lotto per comprendere se ci sarà margine per lasciarsi andare ai festeggiamenti o se, per contro, questi dovranno essere rinviati a data da destinarsi.

Le modalità di giocata per ciò che riguarda il Simbolotto sono di comprensione piuttosto agevole. Di fatto, basterà eseguire la propria scommessa al Lotto sulla ruota abbinata al concorso per il mese di novembre (Torino). Valicato questo step, gratuitamente e in misura del tutto automatica, sarà elaborata una combinazione casuale di simboli e di numeri, che sarà impressa sulla parte conclusiva della schedina. Ciò, è bene precisarlo, non comporterà esborso alcuno per lo scommettitore, che dovrà corrispondere esclusivamente la cifra che aveva previsto di destinare al Lotto.

LA CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Con i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, quanto si può vincere? La risposta a tale interrogativo proviene dal sito web ufficiale del concorso: nel caso si intercettasse la cinquina vincente, il premio massimo sarebbe pari a 10mila euro. Per quanti, invece, totalizzeranno 4, 3 oppure 2 punti, sono in palio riconoscimenti economici minori, pari rispettivamente a 50, 5 e 1 euro.

Terminiamo adesso con la graduatoria dei numeri e dei simboli ritardatari del Simbolotto: al primo posto si ha il 15 (ragazzo), che si fa desiderare da 29 concorsi; seguono l’1 (Italia), in seconda posizione con 27 assenze, e, in terza piazza, il 13 (rana), con 21 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 32 (disco), che non si palesa da 20 turni, nel 37 (piano), che non si manifesta da 19 sorteggi, e nell’11 topi, con 18 ritardi accumulati fino a qui. A seguire, nella classifica dei ritardatari troviamo il 41 (buffone) con 16 latitanze di fila, e il tris composto dal 30 (cacio), dal 17 (sfortuna) e dal 45 (rondine), con 15 assenze.

