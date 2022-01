Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 13 gennaio 2022

DOPO IL LOTTO ARRIVA IL SIMBOLOTTO PROTAGONISTA DELLA NUOVA ESTRAZIONE

Il Simbolotto ritorna protagonista nella prima serata di oggi, giovedì 13 gennaio 2022. Occorrerà attendere la fine dell’estrazione di tutte le ruote del Lotto per poter scoprire la nuova combinazione formata da cinque numeri e cinque relativi simboli che animerà il concorso “gemello” del Simbolotto. Da dove nasce la stretta relazione di parentela con il primo e più noto gioco? La risposta è semplice: per partecipare all’estrazione automatica e gratuita del Simbolotto, sarà necessario un unico requisito rappresentato dal piazzamento della propria puntata sulla ruota del Lotto in promozione nel mese in corso.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 13 gennaio, i numeri vincenti

Per questo primo mese del nuovo anno si tratta della ruota di Bari. Dopo aver eseguito la giocata del Lotto, non occorrerà fare altro che attendere che la Dea Bendata faccia abilmente il suo corso. Ricordiamo che la vincita massima che si potrà incassare sarà pari a 10 mila euro per ogni euro investito e andrà nelle tasche di coloro che riusciranno a centrare l’intera cinquina fortunata.

Lotto, Superenalotto, 10eLotto: numeri vincenti/ Estrazioni 11 gennaio, Superstar ko…

I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO: ECCO QUALI SONO

In questo giovedì 13 gennaio 2022 torna puntuale il Simbolotto che andrà a prendere posto subito dopo l’estrazione del Lotto. Il gioco non prevede alcuna strategia ma tutto si svolgerà in modo del tutto automatico e gratuito. Nonostante questo, molti appassionati amano dare uno sguardo ai numeri ed ai relativi simboli ritardatari. Perchè allora non soddisfare anche le loro curiosità?

Il podio del Simbolotto vede al primo posto la presenza del 43 Funghi con 35 ritardi collezionati, seguito dal 23 Amo a quota 24, mentre con 23, alle sue spalle, troviamo il 10 Fagioli. Appena fuori dal podio il 12 Soldato si piazza quarto dopo aver saltato ad oggi 21 turni. Sono 20 i ritardi collezionati invece dal 22 Balestra, 20 Festa e 19 Risata. Si procede con il 38 Pigna che manca da 19 concorsi mentre sono 17 le estrazioni in attesa per il 34 Testa. Ovviamente consultare la lista dei ritardatari non andrà ad inficiare sull’andamento del gioco le cui possibili vincite potrebbero andare a sommarsi alle eventuali nel Lotto.

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 11 gennaio 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA