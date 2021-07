SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 13 luglio 2021

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, PARTE LA CACCIA ALLA SUPER VINCITA

Ritorna l’appuntamento con il Simbolotto in questo martedì 13 luglio 2021. Quali sono le cose da sapere per partecipare al gioco “gemello” del Lotto? Per una volta partiamo dalla fine: diciamo subito, cioè, che il concorso prevede l’estrazione di una cinquina di numeri e simboli vincenti. Per portare a casa un premio non è necessario azzeccarli tutti: basta prenderne 4, 3 o anche 2 soltanto.

Ovviamente azzeccandoli tutti e 5 si ha accesso ad una vincita più alta per il Simbolotto. Questa dipende dall’importo giocato: ad un euro di schedina corrisponde un primo premio da 10mila euro per chi fa filotto. Ma come si gioca? Niente di particolarmente complicato, anzi. Basta recarsi in una qualsiasi ricevitoria e chiedere di giocare al Lotto. Non ci siamo confusi: abbiamo scritto proprio Lotto. L’importante sarà scegliere la ruota giusta, ovvero quella in promozione per il mese in corso, che in questo luglio 2021 è la Nazionale. Poi sarà il sistema, in maniera del tutto automatica, a generare una schedina del Simbolotto senza alcun costo aggiuntivo rispetto alla giocata piazzata sul Lotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Quali sono i numeri e i simboli ritardatari del Simbolotto? All’immediata vigilia dell’estrazione del Simbolotto di oggi, martedì 13 luglio, davanti a tutti per numero di assenze troviamo il 31 Anguria, che con i suoi 39 ritardi ha da poco scalzato il 2 Mela in vetta. In seconda posizione troviamo il 4 Maiale (33 ritardi) davanti al 41 Buffone (quota 30 per lui). Subito dietro, appaiati, ci sono il 7 Vaso e il 22 Balestra, ritardatari da 25 turni. Il 44 Prigione invece non dà sue notizie da 20 concorsi, mentre il 35 Uccello si è dato alla macchia da 18 estrazioni consecutive. L’ottava piazza è appannaggio del 9 Culla, i cui ritardi consecutivi sono 17. A proposito, il 17 Sfortuna è svanito dai radar da 16 turni. Chiude la top ten dei ritardatari del Simbolotto il 37 Piano, ricercato da 11 concorsi.

