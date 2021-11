Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 13 novembre 2021

Nella serata di oggi, sabato 13 novembre 2021, torna il tradizionale appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti del Simbolotto. Pochi istanti fa la sequenza fortunata è stata annunciata e “Il Sussidiario” l’ha appuntata per voi lettori. Siamo dunque pronti a fornirvela in tempo reale, non prima però di aver ultimato le operazioni di abbinamento di ogni numero al simbolo corrispondente. È quindi imprescindibile l’esecuzione di un controllo scrupoloso della vostra schedina, in maniera tale che possiate essere sicuri di non gettare via una giocata bollata frettolosamente come “non vincente”.

Non va dimenticata l’importanza di giocare in modo responsabile e di ricorrere, per la verifica, anche ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: l’Uccello (35), la Luna (6), la Rana (13), l’Ombrello (28), il Soldato (12). (Agg. di Alessandro Nidi)

DOPO IL LOTTO, TORNA IL SIMBOLOTTO E LE SUE VINCITE

Anche oggi, sabato 13 novembre 2021, è tempo di dedicarsi al Simbolotto. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando del gioco “gemello” del Lotto. UN grado di parentela che qui sulle pagine de ilsussidiario.net abbiamo affermato in tempi non sospetti, dal momento che basta giocare al Lotto per avere in dote anche una schedina del Simbolotto. Chiariamo meglio questo aspetto: il Simbolotto di fatto risulta essere gratuito poiché basta piazzzare una puntata sul Lotto per ricevere dal sistema, in maniera del tutto automatica, anche una schedina del Simbolotto.

Essa avrà cinque numeri e simboli coi quali andare a caccia del premio più ambito, stimabile in 10mila euro per ogni euro investito (sul Lotto, ovviamente). L’unica cosa che bisogna ricordarsi è quella di non puntare su una ruota del Lotto a caso, ma su quella in promozione per il mese in corso: per questo novembre 2021 si tratta di quella di Torino. Cosa aspettate a giocare?

SIMBOLOTTO: DIAMO UNO SGUARDO AI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

L’estrazione del Simbolotto avverrà come sempre dopo quella del Lotto: allora come possiamo ingannare l’attesa? Un’idea potrebbe essere quella di dare un’occhiata ai numeri e simboli ritardatari del concorso. Procediamo allora a partire dal 19 Ritardo, le cui assenze consecutive sono diventate 32 nell’ultimo concorso di giovedì. A ruota il 17 Sfortuna con 29 ritardi, seguito dal 18 Cerino con 29 turni di latitanza. Quarta casella per il 25 Natale, che con 18 estrazioni da primula rossa sembra intenzionato a restare nascosto quanto meno fino alla sua festa.

Quinta piazza per il 15 Ragazzo con 16 ritardi. Sesta posizione in classifica per il 39 Forbici, che non si vede da 14 turni. In settima posizione c’è il 28 Ombrello con 13 assenze. Chiude la top ten un terzetto formato da 20 Festa, 32 Disco e 29 Diamante: tutti questi numeri non fanno capolino da 11 concorsi in serie. Che sia oggi la volta buona?



